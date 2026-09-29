Якщо Bluetooth почав працювати нестабільно, спочатку скоротіть відстань між пристроями

Bluetooth щодня використовують для підключення навушників, колонок, клавіатур, годинників та інших пристроїв. Зазвичай з’єднання відбувається автоматично, але іноді сигнал починає перериватися без очевидної причини. На стабільність Bluetooth впливає не лише версія технології, а й відстань між пристроями, конструкція антен та перешкоди навколо. Тому одна й та сама пара пристроїв може працювати по-різному залежно від місця. Про це пише Blikk.

Від чого залежить сигнал Bluetooth

Bluetooth працює на невеликій відстані, але конкретний радіус дії неможливо визначити лише за версією технології. Значення мають потужність передавача, чутливість приймача, конструкція антен та особливості конкретних пристроїв.

На відкритому просторі сигнал може поширюватися значно краще, ніж у приміщенні. У квартирі між телефоном і навушниками або колонкою можуть опинитися стіни, двері, меблі та інші перешкоди.

Особливо сильно на радіосигнал можуть впливати металеві конструкції та предмети. Тому навіть невелика зміна розташування пристрою іноді допомагає відновити стабільне з’єднання.

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Чому Bluetooth може втрачати зв’язок

Bluetooth використовує діапазон 2,4 ГГц. Цю саму частоту застосовують інші бездротові технології, зокрема Wi-Fi. Якщо поруч одночасно працює багато пристроїв, радіочастотне середовище може стати перевантаженим, через що зростає ризик перешкод.

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На якість сигналу також впливає відстань. Якщо залишити телефон в іншій кімнаті, а навушники використовувати за кількома стінами, з’єднання може стати менш стабільним.

Варто враховувати й особливості самих пристроїв. Два телефони або дві пари навушників із підтримкою тієї самої версії Bluetooth можуть мати різні характеристики передавача й антен, тому працюватимуть не однаково.

Як покращити з’єднання

Якщо Bluetooth почав працювати нестабільно, спочатку скоротіть відстань між пристроями. Покладіть телефон ближче до навушників, колонки чи іншого підключеного пристрою та перевірте, чи зникли переривання.

Також спробуйте прибрати великі перешкоди між пристроями. Особливо варто звернути увагу на металеві поверхні та конструкції, які можуть погіршувати поширення радіосигналу.

Якщо поблизу працює багато бездротових пристроїв, за можливості зменште навантаження на діапазон 2,4 ГГц. Після цього вимкніть і знову увімкніть Bluetooth або повторно встановіть з’єднання між пристроями.