Термоусадкова плівка може зменшити тепловтрати через віконну зону

Перед початком опалювального сезону варто перевірити, чи не пропускають вікна холодне повітря. Навіть через невеликі щілини в кімнату може проникати холод. Якщо міняти вікна ви поки не плануєте, утеплити їх можна за допомогою термоусадкової плівки. Як це зробити, пише УНІАН.

Як термоусадкова плівка допомагає утеплити вікна

Раніше для утеплення дерев’яних вікон використовували вату, поролон, папір і малярну стрічку. Такий спосіб може зменшити продування через щілини, але не завжди допомагає позбутися відчуття холоду біля скла. Заміна вікон розв’язує проблему ґрунтовніше, проте потребує значних витрат.

Альтернативою може стати термоусадкова плівка, яку кріплять із внутрішнього боку віконної рами. Після нагрівання феном матеріал натягується, утворюючи рівну прозору поверхню. Між плівкою та склом залишається повітряний прошарок, який створює додатковий теплоізоляційний бар’єр.

Такий спосіб часто називають «третім склом», хоча плівка не замінить повноцінного склопакета. Вона може допомогти зменшити відчуття холоду біля вікна, особливо якщо йдеться про старі рами. Водночас результат залежить від стану вікна, якості монтажу та наявності інших джерел протягів.

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Що потрібно для утеплення вікон плівкою

Для роботи підготуйте термоусадкову плівку, двосторонній скотч, ножиці або канцелярський ніж, суху ганчірку та фен. Перед купівлею плівки виміряйте вікна, щоб правильно розрахувати необхідну кількість матеріалу. Він має повністю перекривати скло й заходити на раму по периметру.

Як наклеїти термоусадкову плівку на вікно:

1. Ретельно вимийте скло та раму, витріть їх насухо. За потреби знежирте поверхні, щоб скотч краще тримався.

2. Наклейте двосторонній скотч по периметру рами з внутрішнього боку вікна. Переконайтеся, що він прилягає рівно й без розривів.

3. Відміряйте плівку із запасом і виріжте потрібний шматок. Зніміть захисний шар зі скотчу та обережно прикріпіть матеріал, не допускаючи великих складок.

4. Прогрійте плівку феном, тримаючи його на безпечній відстані й постійно переміщуючи. Під дією тепла матеріал натягнеться, а дрібні зморшки поступово зникнуть.

Працюйте обережно, не перегрівайте плівку та не спрямовуйте гаряче повітря тривалий час на одну ділянку. Перед монтажем також перевірте, чи не пошкодить скотч фарбу або покриття рами.

Чи допоможе плівка повністю позбутися протягів

Термоусадкова плівка може зменшити тепловтрати через віконну зону, однак вона не усуває всі причини протягів. Якщо холодне повітря проникає крізь ущільнювачі, стики рами або монтажні шви, ці місця потрібно перевірити окремо.

Плівка також не замінює належного провітрювання приміщення. Після її встановлення важливо стежити за вологістю в кімнаті та не допускати накопичення конденсату.

Цей спосіб може стати тимчасовим і доступним рішенням для підготовки оселі до холодів. Він не потребує заміни вікон і складного ремонту, але найкращий результат дає в поєднанні з усуненням щілин та належним доглядом за віконними конструкціями.