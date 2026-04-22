Лише заб'єте каналізацію: який туалетний папір ніколи не можна змивати в унітаз
Звичка змивати туалетний папір в унітаз здається безпечною, однак у деяких випадках саме вона стає причиною засмічень і проблем із каналізацією. Експерти пояснюють, що не всі види паперу однаково розчиняються у воді. Portal 6 розповідає, який туалетний папір не можна змивати в унітаз.
Який туалетний папір не можна змивати в унітаз?
Найбільшу небезпеку становлять щільні види туалетного паперу. Зокрема:
- Багатошаровий (двошаровий і тришаровий).
- Щільний папір з міцними волокнами.
Вони повільно розкладаються у воді та частіше призводять до засмічень.
Інші предмети гігієни, такі як вологі серветки та паперові рушники теж не можна змивати в унітаз, адже вони можуть призвести до серйозних засмічень.
В унітаз можна змивати туалетний папір лише у тому разі, якщо він одношаровий або біорозкладний (з позначкою toilet safe). Але ви повинні бути впевнені, що тиск змиву в туалеті достатньо високий, а також що там не використовується септик.