Звичка змивати туалетний папір в унітаз здається безпечною, однак у деяких випадках саме вона стає причиною засмічень і проблем із каналізацією. Експерти пояснюють, що не всі види паперу однаково розчиняються у воді. Portal 6 розповідає, який туалетний папір не можна змивати в унітаз.

Найбільшу небезпеку становлять щільні види туалетного паперу. Зокрема:

Багатошаровий (двошаровий і тришаровий). Щільний папір з міцними волокнами.

Вони повільно розкладаються у воді та частіше призводять до засмічень.

Інші предмети гігієни, такі як вологі серветки та паперові рушники теж не можна змивати в унітаз, адже вони можуть призвести до серйозних засмічень.

В унітаз можна змивати туалетний папір лише у тому разі, якщо він одношаровий або біорозкладний (з позначкою toilet safe). Але ви повинні бути впевнені, що тиск змиву в туалеті достатньо високий, а також що там не використовується септик.