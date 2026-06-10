Використання сміттєвого пакета не гарантує, що відро буде завжди чистим

У спекотну пору року запах зі сміттєвого відра може ставати особливо різким і неприємним. Висока температура пришвидшує розкладання відходів, через що навіть регулярне винесення сміття не завжди розв'язує проблему. Однак є прості способи, які допомагають зменшити або повністю прибрати запах. The Spruce розповідає, як прибрати неприємний запах зі сміттєвого відра влітку.

Як прибрати запах зі сміттєвого відра?

Регулярно мийте відро.

Регулярне очищення є важливим етапом для запобігання небажаного запаху. Навіть якщо ви виймете повний сміттєвий пакет, а на дні або стінках відра залишаться якість протікання або залишки органічних відходів – вони швидко дадуть неприємний запах.

Щоб прибрати його, вам потрібно розвести кілька крапель засобу для миття посуду в теплій воді та очистити відро за допомогою ганчірки. Робіть це регулярно та давайте сміттєвому відру повністю висохнути.

Дезодорування сміттєвого відра.

Після ретельного очищення внутрішньої частини відра, дезодоруйте його. Експертка з прибирання та партнерка компанії GermSmart Тейлор Райлі розповідає, що після повного висихання, на дно відра потрібно насипати харчову соду.

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«Харчова сода поглине запахи та вологу, не даючи їм накопичитися», – каже Райлі.

Це дешевий, доступний та природний спосіб дезодорувати сміттєвий бак і запобігти утворенню неприємного запаху.

Промивайте відходи, які підлягають переробленню.

Окрім органічних відходів, які спричиняють стійкий запах, порожня упаковка від продуктів може також почати пахнути та приваблювати шкідників. Ці відходи потрібно промивати перед тим, як викидати їх у сміттєве відро.

Частіше виносьте сміття.

Якщо сміття буде лежати й розкладатися у кухонному відрі протягом кількох днів, це спричинить неприємний запах, особливо коли спекотно. Щоб цього уникнути, одразу виносьте обрізки овочів, упаковки від сирого м’яса, старі продукти або харчову упаковку з крихтами чи залишками їжі.