Навіть найкраще підживлення не допоможе, якщо туя потерпає від нестачі вологи

Туї часто використовують для озеленення ділянки, адже вони швидко ростуть і за правильного догляду утворюють густу зелену крону. Проте іноді хвоя починає втрачати насичений колір, жовтіти, а гілки стають рідшими. Що може бути причиною і як врятувати дерева, пише Kobieta Interia.

Чому туї втрачають зелений колір

Для нормального росту туям потрібні достатня кількість вологи, поживні речовини, світло та відповідні умови ґрунту. Якщо рослина тривалий час не отримує необхідного живлення, її ріст може сповільнитися, а хвоя – втратити насиченість.

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Особливе значення для формування зеленої маси має азот. Однак пожовтіння хвої не завжди означає саме його нестачу. Так рослина може реагувати на тривалу посуху, надлишок вологи біля коренів, ураження шкідниками або захворювання.

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Тому не варто одразу рясно підживлювати туї. Спочатку перевірте вологість ґрунту, огляньте хвою та гілки, а також переконайтеся, що біля рослини немає ознак хвороб або шкідників.

Як приготувати підживлення з желатину

Як домашній варіант додаткового живлення іноді використовують звичайний харчовий желатин. Він містить азотовмісні сполуки, тому може бути джерелом невеликої кількості азоту для ґрунту.

Для приготування розчину візьміть 1 чайну ложку желатину та розчиніть її в 1 склянці теплої води. Потім додайте ще 3 склянки холодної води та ретельно перемішайте.

Готовим розчином полийте ґрунт навколо туї, не заливаючи ним хвою. Використовуйте таке підживлення лише як допоміжний засіб і не замінюйте ним спеціальні добрива для хвойних рослин.

Не забувайте про полив

Навіть найкраще підживлення не допоможе, якщо туя потерпає від нестачі вологи. Особливо уважно стежте за рослинами під час тривалої спеки та посухи.

Поливайте туї так, щоб вода добре просочувала ґрунт у зоні коренів. Водночас не допускайте постійного перезволоження, адже застій води також може негативно впливати на кореневу систему.

Після поливу корисно замульчувати пристовбурну ділянку. Шар мульчі допомагає довше утримувати вологу в ґрунті та захищає коріння від різких перепадів температури.