Для успішного розмноження підходять лише здорові, добре розвинені туї

Живцювання туї вважається одним із найнадійніших способів отримати нові рослини без втрати декоративних властивостей. Саме цей метод дозволяє повністю зберегти форму крони, колір і характер росту сорту. Процес не потребує складного обладнання, але вимагає уважності до деталей. Найменші помилки на старті можуть суттєво знизити відсоток укорінених живців. Як покроково розмножити тую, пише «Агро газда».

Коли і з якої рослини брати живці

Для успішного розмноження підходять лише здорові, добре розвинені туї віком від кількох років. Найкраще живці приживаються у періоди активного росту, коли рослина має достатній запас сил. Навесні живці швидше формують кореневу систему, а влітку – повільніше, проте стабільніше. Важливо, щоб материнська рослина не мала ознак хвороб або ослаблення.

Які пагони підходять для живцювання

Найкращим матеріалом вважаються однорічні напівздерев’янілі пагони завдовжки до 15 см. Їх беруть із середньої частини крони, надаючи перевагу бічним гілочкам. Пагони, що ростуть горизонтально, формують більш рівні та симетричні рослини. Нижні гілки краще не використовувати, оскільки вони повільно розвиваються після укорінення.

Чому важлива «п’ятка» і як правильно відокремити гілочку

Живець не зрізають, а відривають різким рухом униз, щоб на ньому залишився фрагмент старої деревини. Саме в цій зоні накопичуються речовини, що стимулюють утворення коренів. Якщо шматочок кори надто довгий або пошкоджений, його акуратно підрівнюють чистим ножем. Нижню частину живця обов’язково очищають від хвої, щоб уникнути загнивання.

Підготовка до укорінення і стимулятори росту

Перед посадкою живці бажано обробити стимуляторами коренеутворення. Це значно пришвидшує появу корінців і підвищує відсоток успіху. Нижню частину живця замочують у розчині або обробляють порошком відповідно до інструкції. Додаткові неглибокі надрізи на корі біля основи можуть посилити дію препаратів.

Який ґрунт підходить для укорінення

Для живців туї потрібен легкий, повітропроникний субстрат. Важкий садовий ґрунт затримує вологу й провокує гниття. Найкраще використовувати суміш торфу та піску, яка добре пропускає повітря й воду. Перед посадкою субстрат обов’язково знезаражують, щоб уникнути грибкових захворювань.

Як правильно посадити живці

На дно ємності викладають дренаж, зверху – підготовлений субстрат. Живці заглиблюють лише на кілька сантиметрів і розміщують під кутом. Такий спосіб сприяє активнішому формуванню коренів. Між живцями залишають відстань, щоб зменшити ризик поширення хвороб.

Умови, за яких живці приживаються найкраще

Для вкорінення потрібна висока вологість і стабільне тепло. Живці накривають прозорим укриттям, створюючи ефект мінітеплиці. Освітлення має бути м’яким і розсіяним, без прямих сонячних променів. Температурні коливання небажані, адже вони уповільнюють коренеутворення.

Догляд під час укорінення

На цьому етапі важливо не заливати ґрунт. Замість звичайного поливу живці регулярно обприскують. Щоденне коротке провітрювання запобігає появі плісняви та загниванню. Перші ознаки успіху – поява свіжих зелених приростів.

Пересадка, дорощування і перша зима

Після формування коренів молоді рослини пересаджують у спеціальну грядку для дорощування. Там вони ростуть ще один або два сезони, зміцнюючись перед постійною посадкою. На першу зиму туї обов’язково вкривають, щоб захистити їх від морозу та сонячних опіків.