Така некорисна звичка може призвести до засмічення труб, неприємного запаху та дорогого ремонту

Унітаз – це не смітник, хоча багато хто продовжує змивати в ньому речі, які туди потрапляти не повинні. Така некорисна звичка може призвести до засмічення труб, неприємного запаху та дорогого ремонту. «24 канал» розповідає про перелік предметів, які ніколи не варто викидати в унітаз.

Волосся

Змите у каналізацію волосся може здаватися дрібницею, але рано чи пізно вона заб’ється. Волосся створює пробку, яка стає серйозною загрозою для каналізації, адже воно не розчиняється у воді та утворює сітку, на якій згодом накопичується інше сміття. Краще викидати волосся в смітник, щоб уникнути засмічення.

Котячий наповнювач

Деякі власники котів можуть викидати котячий наповнювач в туалет, щоб не створювати зайвий сморід в смітнику. Однак так робити не треба, оскільки він може злипатися в грудку та утворювати засмічення.

Засоби гігієни

Не варто кидати в унітаз засоби особистої гігієни, адже ви можете майже одразу отримати забиту каналізацію. Йдеться про прокладки, підгузки, вушні палички, вологі серветки, ватні диски, презервативи, ганчірки тощо.

Їжа

Залишки супу, макаронів чи рису, чайну заварку та використану каву часто викидають в унітаз, а не у смітник. Проте це помилка, адже їжа може забити каналізацію та призвести до неприємних ситуацій. Так само не можна виливати в каналізацію жири та олію, оскільки вони накопичуються на стінках труб, поступово звужуючи їх діаметр.

Загалом викидати в унітаз, пише «Львівводоканал», можна виключно туалетний папір. Для всіх інших відходів використовуйте смітник.