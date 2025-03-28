Якщо ви хочете запобігти утворенню кілець, вам потрібно регулярно очищати унітаз щонайменше раз на тиждень

Жовті або коричневі кільця в унітазі – поширена проблема, яка виникає через жорстку воду, накопичення мінералів і бактерій. Видалити ці забруднення можна без агресивної хімії, використовуючи підручні засоби. Real Simple розповідає, як зробити це швидко та ефективно.

Чому з’являються плями?

Причин появи кілець в унітазі може бути декілька:

Жорстка вода або ода зі свердловими – якщо ваша вода має високу концентрацію мінералів, таких як кальцій, магній і залізо, вони з часом можуть осідати на поверхні унітаза. Бактерії – мікроби можуть стати причиною появи кілець у вашому туалеті. Нечасте використання – у туалетах, які довго не використовуються, часто з'являються сильні плями через застій води. Цвіль або грибок – скрізь, де є волога, обов'язково може з'явитися пліснява та грибок – і ваш туалет не виняток. За високої вологості та застою води цвіль може процвітати на ватерлінії, залишаючи після себе темні, непривабливі кільця.

Як позбутися забруднень?

Оцет – для світлих плям підійде оцет. Ви можете просто залити пляму приблизно двома склянками оцту та залишити на 30 хвилин перед тим, як чистити. Засіб для чищення туалету з лимонною кислотою – засоби, які містять лимонну кислоту допоможуть усунути дуже серйозні плями. Залиште унітаз на кілька годин або на ніч, щоб полегшити відмивання плям. Купіть хороший скрабер – для сильних забруднень стандартна щітка для унітаза не підійде. Спробуйте використати пемзу або меламінова губку. Переконайтеся, що ви ретельно дотримуєтесь інструкцій, оскільки занадто сильне чищення може пошкодити порцеляну, залишивши подряпини, де можуть процвітати мінерали та бактерії.

Як запобігти повторній появі кілець?

Якщо ви хочете запобігти утворенню кілець, вам потрібно регулярно очищати унітаз щонайменше раз на тиждень. Також ви можете використовувати фільтр для пом’якшення води. Він не лише запобігатиме появі кілець, але й зменшить пошкодження труб та приладів, що використовують воду.