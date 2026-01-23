Існує три основні типи наповнювачів, і кожен з них має свою специфіку

Прибирання котячого лотка – регулярна справа для власників котів, але те, куди викидати використаний наповнювач, викликає чимало сумнівів. Багатьох цікавить, чи можна просто змивати його в унітаз чи краще викидати у смітник – і відповідь не така вже й проста. Ukr.Media розповідає, що ж робити з використаним наповнювач для котячого лотка.

Класифікація наповнювачів

Усі наповнювачі можна умовно поділити на три основні категорії:

Заборонені. На їхній упаковці є напис або знак, що забороняє утилізацію через каналізаційні мережі. Без маркування. На пакуванні немає позначок про можливість змивання. Якщо позначки немає – продукт не пристосований для унітаза. Виробник завжди вкаже на можливість утилізації наповнювача в унітаз, адже цей пункт суттєво підвищує продажі. Умовно дозволені. На пакуванні присутній напис «можна змити в унітаз/каналізацію» або відповідну піктограму.

Перші дві категорії ніколи не можна змивати за жодних умов.

Основні типи наповнювачів та їхні властивості

Існує три основні типи наповнювачів, і кожен з них має свою специфіку.

Мінеральні суміші. Популярний сегмент, який представлений переважно продукцією з бентоніту та цеоліту. Ці матеріали цінуються за здатність до миттєвого грудкування, проте саме ця міцність стає небезпечною для каналізації. При потраплянні у труби вони формують важкі, кам’янисті відкладення, які неможливо розчинити водою. Силікагелеві гранули. Цей продукт складається зі спеціальних хімічних кристалів. Їхня перевага – здатність надзвичайно інтенсивно поглинати вологу та утримувати запахи. Проте в каналізації ці гранули перетворюються на густу, желеподібну пробку, яка герметично заповнює простір труби. Рослинні засоби. В цю групу входять деревні гранули, екологічні варіанти на основі кукурудзи, целюлози та переробленого паперу. І хоча ці матеріали більш екологічні, вони мають властивість сильно розбухати від води, що за умови недостатнього змивання може призвести до поступового звуження простору в трубах.

Зазвичай позначка «можна змити в унітаз/каналізацію» стосується лише рослинної сировини. Проте виробники додають застереження: змивати можна лише «невеликими порціями». Але точний обсяг цих порцій ніде не вказано, а також не описано наслідки перевищення цього обсягу. Тому навіть із дозволеним наповнювачем ви дієте на власний розсуд.

Чи можна змивати в унітаз котячий наповнювач?

Виробники часто у своїй рекламі розповідають про те, що в унітаз можна змивати і вологий туалетний папір, проте багато сантехніків зазначають, що це не варто робити. Нашкодити каналізації точно можуть силікагелеві та бентонітові наповнювачі, а також деревні наповнювачі низької цінової категорії. Силікагель може перетворитися на щільне желе, бентоніт утворити міцні грудки, а деревний або рослинний наповнювач – сильно розбухнути, увібравши воду. Усе це може утворити в трубах непрохідні засмічення.

Каналізація призначена для рідких відходів та спеціального туалетного паперу, тому усе інше ви кидаєте туди на свій страх та ризик. Якщо ви все ж хочете це робити, то дотримуйтеся правила невеликих порцій, змиваючи лише по одній грудочці. Однак, якщо ви живете в багатоквартирному будинку, краще не ризикувати. Найкращий спосіб утилізації наповнювача – викидати тверді відходи та грудочки у сміттєве відро.