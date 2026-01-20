І хоча це може виглядати кумедно, у такої поведінки є кілька природних пояснень

Багатьом власникам котів знайомо, коли пухнастий друг сідає на клавіатуру, книжку чи інший предмет, яким ви користуєтеся. І хоча це може виглядати кумедно, у такої поведінки є кілька природних пояснень. Catster розповідає, чому ваш кіт так любить сидіти на ваших речах. –

Предмет пахне вами.

Коти мають сильний нюх, і вони також знають та шукають ваш запах, оскільки він їм знайомий. Тому коли ваш кіт сідає на щось, чим ви користуєтеся, це може бути тому, що запах речей, якими ви зараз користуєтеся, сильніший і йому хочеться відчути себе у безпеці або побути поруч з вами.

Ваш кіт поводиться територіально.

Коти охороняють свою територію та, як відомо, мітять. І оскільки в котів є пахучі залози на лапах та на морді, вони можуть залазити та тертися об все, що хочуть позначити. Тому коли вони залазять на ваші речі, вони залишають на них свої феромони, щоб позначити їх як свою територію та заявити про себе.

Коти покладаються на свій нюх, щоб визначити межі території та зрозуміти, що щось є безпечним. З часом, коли запах зникає, кіт продовжує мітити територію, щоб почуватися в безпеці та дати іншим котам зрозуміти, що вона належить вашому коту.

Ваш кіт хоче вашої уваги.

Ви точно коли-небудь помічали, що ваш кіт завжди хоче вашої уваги, коли ви зосереджені на чомусь іншому. Він не хоче ділити вас з іншими речами, тому навмисно залазить на ваш комп’ютер або книгу. Тому це цілеспрямована дія, і це його спосіб дати вам зрозуміти, що ваша увага повинна бути зосереджена на ньому, а не на предметі, яким ви користуєтесь.

Тепле місце для відпочинку.

Коти люблять проводити час у теплих місцях. Коли ви тримаєте в руках якісь предмети, наприклад, ноутбук, їх поверхня нагрівається. І ваш кіт вважає ці предмети ідеальним місцем, щоб зігрітися та відпочити.