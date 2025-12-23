Така поведінка має кілька природних та інстинктивних пояснень, і вона далеко не випадкова

Домашні коти нерідко дивують своїх господарів, вибираючи найнесподіваніші місця для сну чи відпочинку. Така поведінка має кілька природних та інстинктивних пояснень, і вона далеко не випадкова. Catster розповідає, чому ж коти так люблять ховатися та спати у незвичних місцях.

Їх інстинкти беруть гору.

Кіт може шукати нове місце для сну просто через свою інстинктивну поведінку. Коти в дикій природі звикли спати в різних місцях та іноді брати з собою членів своєї сім’ї. Матері-кішки часом переносять все своє потомство в нове місце, щоб забезпечити їм захист.

Ви також можете помітити, що ваші старші коти змінюють місця для сну, якщо ви приносите додому ще одного улюбленця. Можливо, ви цього не знаєте, але у вашому домі існує ієрархія серед ваших вихованців. І приведення нового кошеняти може її змінити і змусити вашого домінантного кота зайняти нове місце для сну.

Пори року змінюються.

Якщо ви живете в регіоні з чотирма чітко вираженими порами року, ви можете помітити, що ваш кіт шукає нове місце, коли погода теплішає і коли вона охолоджується. Ваш кіт може розлягатися на сонячному місці в літні місяці або забиратися під ковдру, коли починає падати сніг.

Вони хочуть приватності.

Ваш кіт може спати в новому та дивному місці просто тому, що вона шукає приватності. Він може бути втомленим від вас або чужої компанії, через що й ховатиметься у дивних місцях, щоб побути одному.

Їм погано або вони хворіють.

Якщо у вашого кота хронічне захворювання, таке як артрит, зміна місця сну може допомогти йому полегшити біль. Багато котів воліють бути на самоті та ховаються, щоб уникнути будь-якого контакту з людьми, коли їм боляче.

Вони бояться або переживають стрес.

Страх може бути ще одним каталізатором змін, пов'язаних зі сном, у котів. Наприклад, серйозна та стресова подія, така як поява новонародженої дитини або нового домашнього улюбленця вдома, може спонукати вашого кота знайти безпечніше місце для сну.