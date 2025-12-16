Для багатьох котів різдвяна ялинка виглядає як ідеальна іграшка – висока, блискуча, з гілками, на які так і хочеться застрибнути

Для багатьох котів різдвяна ялинка виглядає як ідеальна іграшка – висока, блискуча, з гілками, на які так і хочеться застрибнути. Саме тому в період свят власники часто стикаються з перевернутою ялинкою та купою розбитих іграшок. PetMD розповідає, як не дозволити коту перевернути ялинку.

Як захистити ялинку від кота?

Встановіть фізичний бар’єр

Тримайте кота якомога далі від ялинки за допомогою фізичного бар'єра, такого як паркан для домашніх тварин або манеж для домашніх тварин. Але для котів, які є особливо розумними та рішучими, ви можете поєднати це з іншим методом.

Помістіть алюмінієву фольгу навколо основи

Багато котів ненавидять вигляд, звук та відчуття алюмінієвої фольги. Тож, якщо ви хочете швидко та легко розв'язати проблему, щоб тримати кота якомога далі від ялинки, створіть щось на кшталт спідниці для ялинки з листів алюмінієвої фольги, склеєних скотчем навколо основи.

Пересуньте меблі якомога далі від дерева

Коти досить спортивні, і вони люблять стрибати з одного предмета меблів на інший. Якщо ви відсунете якомога більше меблів від ялинки, у вашої кішки не буде додаткової точки для відштовхування.