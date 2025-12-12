Вони використовують голос, щоб повідомити про свої потреби, емоції чи зміни в організмі

Коти нявкають і гуляють по дому не без причини – це їхній спосіб спілкування з вами. Вони використовують голос, щоб повідомити про свої потреби, емоції чи зміни в організмі. І часто розпізнати справжню причину допомагає спостереження за поведінкою та контекстом. Trupanion розповідає, чому кіт ходить по будинку та нявкає.

Чому кіт нявкає без явної причини?

Хоче уваги.

Нявкання часто перекладається як «Пограйся зі мною, зараз!» або «Я помітив, що ти мене не гладиш. Змінімо це!». Замість того щоб ігнорувати або сварити кота за нявкання (чого ніколи не слід робити), спробуйте проводити з ним більше часу.

Коти також можуть нявкати та вити, коли їм самотньо. Якщо ви залишаєте кота надовго самого протягом дня і отримуєте скарги від сусідів (або бачите, як ваш кіт нявкає на камеру для домашніх тварин), розгляньте можливість найняти доглядача за тваринами, який приділить вашому коту необхідну увагу.

Голодний або спраглий.

Дуже поширеною причиною, через яку коти ходять навколо і постійно нявкають, є просто бурчання в животі. Подивіться на годинник і перевірте, чи не наближається час погодувати вашого улюбленця. Також перевірте, скільки їжі ви даєте йому і як часто, і переконайтеся, що її достатньо для його віку та розміру.

Одночасно перевірте миску з водою для улюбленця. Кіт може просто хотіти пити після довгих годин сну або ігор.

Спілкується з іншими тваринами.

Іноді відповідь на питання, чому ваш кіт постійно нявкає, дуже проста: він чує інших тварин. Коти іноді слухають звуки, які видають інші тварини, і нявкають, намагаючись звʼязатися з ними або знайти, де вони перебувають.

Переживає стрес.

Кіт може нявкати на своїх господарів, намагаючись поспілкуватися. Часто вони роблять це, коли відчувають стрес через шум, запахи або ситуацію і хочуть, щоб ви їм допомогли. Тому коли ваш кіт почне нявкати на вас, зверніть на це увагу. Він може намагатися сказати вам, що потребує заспокоєння.

Вони хворіють.

Якщо ваш кіт постійно ходить по дому і нявкає, варто звернутися до ветеринара. Хоча існує багато нешкідливих причин такої поведінки, це все ж таки може бути ознакою серйозного захворювання. Це може бути як розлад шлунка, так і більш серйозні захворювання.