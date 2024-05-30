Недарма ж коти є родичами царя звірів - лева

Маленьке полохливе кошеня, що обережно вивчає нову територію, досить швидко освоюється і в якийсь момент навіть може перетворитися на головного в домі. Недарма ж котики є родичами царя звірів – лева. DailyPaws розповідає про ознаки сходження на трон вашого дому його величності муркотуна.

Він не просить їжу – він просто бере її

Від цього пухнастого компаньйона не буде благальних поглядів. Він швидко роззирнеться навкруги і просто візьме те, що у вас на тарілці. Ні, йому не потрібен ваш дозвіл.

Як реагувати на таку поведінку? Під час їжі тримайте одну руку вільною, щоб лагідно, але впевнено відштовхнути маленького хижака від столу.

Вітальня перетворилась на котячий спортзал

Кімната, що раніше радувала вас ретельно підібраним декором та милими і крихкими дрібницями, тепер стала ідеальним ігровим і спортивним майданчиком для вашої домашньої пантери. Тут «виросли» котячі дерева, з’явились острівці дряпок, а вам треба уважно дивитися під ноги, щоб не перечепитись через котячий тунель.

Кіт не соромиться піти в туалет, коли ви якраз прибираєте там

Якщо коту терміново треба в туалет, навряд його щось зупинить. Навіть якщо людина якраз в процесі прибирання лотка. Сприймайте це як комплімент, адже коти зазвичай люблять ходити в туалет на самоті. А ще подякуйте, що не треба прибирати двічі поспіль.

У ліжку ви висовуєте ноги з-під ковдри

Нічне полювання на ноги опікуна більше притаманне для кошенят, але й дорослі коти час до часу не проти освіжити інстинкти, особливо о третій ранку.

Та ви вже помітили, що краще спати, висунувши ноги з-під ковдри – так вони менше спокушають котика перервати ваш міцний сон, ніж коли заховані від його очей.

Автоматична доставка для кота

Щоб не втрапляти у незручні ситуації перед котом, коли забули купити йому ласощі, нову іграшку чи котячу м’яту, ви налаштували періодичну автоматичну доставку товарів для кота. Ви маєте найбільшу з можливих знижок в зоомагазині, а ваш котик отримує вітальні листівки і подарунки від них.

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З одного боку вам може здатися, що хтось тут знахабнів, і це не ви. З іншого, вітаємо – ви змогли прийняти в сім’ю нового друга і створити йому умови, де він почувається безпечно і комфортно.