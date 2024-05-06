Люди часто наділяють котів людськими рисами. А як у котів із душею?

Думка про те, що у котів є душа, допомагає багатьом людям пережити втрату компаньйона. Коти давно стали для людей чимось більшим за просто тварину. А що про це каже наука і провідні релігії світу? Сайт про котів cats.com розповідає, чи є у котів душа і якщо так, то що стається з нею після смерті тварини.

Що каже наука

Існування душі науково не доведено. Та якщо подивитись з філософської точки зору, Арістотель казав, що душа – це сам принцип життя, те, що робить тебе живим, а не мертвим. А дух, на думку філософа, це частина душі, що здатна ухвалювати рішення в залежності від обставин.

Коти, як і інші тварини, – живі істоти. Вони здатні ухвалювати рішення, засновані на певних причинах. Звідси можна виснувати, що тварини також мають душу, як і люди.

Та правда в тому, що відповідь на запитання про те, чи є у котів душа, залежить від поглядів, вірувань і переконань кожної конкретної людини.

Що каже християнство

Багато християн вважають, що тварини не мають душі, адже нижчі за людину. Інші ж вважають, що у тварин є душа і вона може потрапити у рай разом зі своїм опікуном.

Наприклад, Папа Римський Франциск з цього приводу сказав, що всі божі створіння будуть прийняті в раю. Його попередник Папа Бенедикт XVI мав протилежні погляди. Натомість Папа Іван Павло II теж казав, що у тварин є душа і вони потрапляють до раю.

Що каже юдаїзм

Більшість рабинів напевне скажуть, що тварини потрапляють в рай. У кошерній традиції заборонено вживати в їжу кров ссавців, адже в Торі зазначено, що душа живої істоти – в її крові.

Що каже буддизм

Буддисти сприймають тварин як свідомих живих істот, що можуть перероджуватись, допоки не досягнуть нірвани. Згідно з вченням буддизму, тварини можуть в наступному житті народитися в тілі людини і навпаки – залежить від карми.

Що каже іслам

Мусульмани вірять у вічність душі кожної живої істоти, включно з тваринами. Та щоб потрапити до раю (Джанни), потрібно пройти божий суд. Дехто вважає, що бог судить тварин, як і людей, інші – ні. Водночас, у Корані зазначено, що коли людина потрапляє в рай, вона може взяти зі собою, що завгодно, звісно, і тварину також.

Індуїзм

Індуїсти поважають кожне живе творіння і твердо вірять у життя після смерті та реінкарнацію. Їхнє вчення говорить, що тварини не лише мають душу, а й проходять через той же цикл реінкарнацій, що і люди. Вони можуть народитися в тілі людини, щоб стати ближчими до бога.