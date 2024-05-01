Про характер котів є багато стереотипів. Науковці розвінчують їх

Про котів, зокрема про їхній характер та особистість, є багато міфів і стереотипів. Часто вони засновані на зовнішності або взагалі незрозуміло на чому. Та що каже наука? Про два дослідження щодо особистості котів розповідає ветеринарна лікарка Дженіфер Коатс.

П’ять типів особистості

У 2017 році були опубліковані результати дослідження науковців Університету Лінкольна в Англії під керівництвом докторки Лорен Фінкі. Вони показали, що коти мають усього п’ять типів особистості. Автори роботи «опитали» 200 котиків та їхніх опікунів.

Кожен тип особистості зумовлений поєднанням генетичних чинників і розвитком тварини в малому і дорослому віці. Ось ці п’ять типів особистості:

Кіт-Людина – тварина орієнтована на дім, опікуна, часто – на його особистий простір;

Кіт-мисливець – найдикіша з особистостей, полюбляє реалістичні іграшки і полювання;

Кіт-Кіт – тварина обожнює товариство собі подібних – взаємний грумінг, сон в обнімку тощо;

Сварливий кіт – розчаровується найшвидше з-поміж усіх типів, чутливий до взаємодії, нетолерантний до дотиків, завжди напоготові;

Допитливий кіт – все досліджує, обнюхує і вивчає, навіть незнайомців.

П’ять головних рис

Науковці Університету Південної Австралії у своєму дослідженні 2017 року теж виділили число п’ять. Але їм ішлося не про типи особистості, а про найбільш виразні риси характеру кота, навколо яких побудована його особистість.

Під час дослідження науковці проаналізували 2802 кота за 52-ма рисами особистості і виділили п’ять основоположних:

Примхливість;

Товаристкість;

Домінування;

Спонтанність;

Дружелюбність.

Відповідно до високого чи низького рівня вираженості певної риси в характері кота, науковці давали опікунам поради. Вони можуть стати в нагоді і вам.

Дуже примхливий кіт має сховки в помешканні, уникає контактів – тут варто перевірити його оточення на стресогенні фактори. Низький показник примхливості вказує на хорошу адаптацію котика.

Котики з високим рівнем товаристькості обожнюють, коли у них є багато іграшок і з ними часто грають. Низький рівень мало поширений, а якщо спостерігається, то може свідчити про старіння або проблеми зі здоров’ям.

Коти, що люблять домінувати, можуть мати проблеми у співжитті з іншими котами. Коти із слабо вираженою домінантністю можуть чудово жити з іншими котиками.

Надто спонтанні контакти можуть зазнавати стресу в оточенні, це треба проаналізувати. Коти, більше схильні до передбачуваності, добре адаптовані і полюбляють рутину.

Дружелюбному коту з усіма добре, а надмірна відлюдькуватість може свідчити про погану соціалізацію. Якщо недружелюбна поведінка непритаманна вашому коту і виникла раптово – це привід обстежити здоров’я тварини у ветеринара.

Знання характеру свого кота допоможе зробити спільне життя приємним і радісним. А який тип особистості у вашого котика?