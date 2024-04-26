Котам важливо знати, що їх люблять і вони можуть довіряти своїм опікунам

Говорити «котячою мовою» означає не нявчати, а спілкуватися з котом так, щоб він розумів вас. Джої Лусварді, сертифікований фахівець із котячої поведінки, розповідає, як людині сказати коту, що вона його любить.

Повільне кліпання

Коли кіт почувається розслаблено і комфортно, він дивитиметься на вас м’яким поглядом і може повільно кліпнути. Так він сигналізує, що йому добре з вами. Спробуйте повільно кліпнути котику у відповідь після тривалого зорового контакту. Ви щойно сказали «Я тебе люблю» на котячому.

Створення рутини

Щоб тварина довіряла вам, вона має бути впевнена, що може на вас покластися. Передбачувана щоденна рутина – їжа, ігри, пестощі, грумінг за розкладом – дає котикам почуття безпеки. Так вони відчують себе любленими.

Спільні ігри

Кіт – лютий хижак. Ігри у стилі погоні і полювання піднімуть впевненість котика на новий рівень і дадуть йому дозу ендорфінів. Можна підібрати іграшки для кота, схожі на справжню пташку, жука чи ящірку. А коли кіт вполює «жертву», винагородіть його смаколиком. Якісний час разом – це любов.

Грумінг

Коти, які симпатизують один одному, часто вдаються до взаємогрумінгу. Вичісування вашого котика схоже на цей ритуал. Це не тільки корисна доглядова процедура, а й процес зміцнення стосунків і слова «я тебе люблю» через дію. Звісно, це стосується тих котів, хто полюбляє вичісування.

Повага до бажань

ZAXID.NET вже писав про те, як правильно гладити кота і як його гладити не можна. Варто навчитися розуміти, що подобається коту, а що ні, адже повага до котячих бажань і кордонів вибудовує довіру і допомагає коту почуватися в безпеці.

Винагорода

Пам’ятайте про винагороду – ласощами, словами, інтонаціями – під час тренування кота чи вивчення ним нових трюків. Це не лише приємно, а й вчить обох позитивному спілкуванню, що може знадобитися, коли кіт трошки оскаженіє і переверне квартиру, наприклад. Водночас слід пам’ятати, що смаколики не можуть становити більше 10% денної потреби кота в калоріях.

Доброта

Коти – інтуїтивні, зважають на настрій, тон голосу та інтонації. Тому завжди спілкуйтеся зі своїм котом лагідно, і він знатиме, що в цьому домі його люблять.