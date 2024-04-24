У котів все не так однозначно, як у людей, тож продовжуємо вчити мову тіла вусатих

У світі людей витріщання один на одного вважається грубістю. Та в світі котів така поведінка може трактуватись по-різному. Блог про домашніх тварин PetMD розповідає, що означає, коли ваш кіт на вас витріщається, і як правильно відреагувати на це.

Чому кіт витріщається на людину

Коти – неоднозначні істоти. Деяка їхня однакова поведінка часто може говорити про зовсім різні її причини. Так само із витріщанням. Ось основні його причини:

Потреба в увазі – якщо кіт вже зловив ваш погляд, то не буде здаватись, а нявкне чи потреться об вас;

– якщо кіт вже зловив ваш погляд, то не буде здаватись, а нявкне чи потреться об вас; Прохання погратись – якщо кіт витріщається на вас із розширеними зіницями і хвостом, що вихляє, а потім стрибає до вас або обхоплює лапами вашу ногу;

– якщо кіт витріщається на вас із розширеними зіницями і хвостом, що вихляє, а потім стрибає до вас або обхоплює лапами вашу ногу; «Давай їсти!» – якщо час обіду, а миска ще порожня, кіт може витріщатись, нявкати, бігати довкола миски, заглядати вам до рота і тертися об ноги;

– якщо час обіду, а миска ще порожня, кіт може витріщатись, нявкати, бігати довкола миски, заглядати вам до рота і тертися об ноги; Сигнал страху – таке витріщання покликане тримати у фокусі потенційну загрозу, розпізнати його допоможуть інші сигнали: розширені зіниці, опущена голова, притиснуті вушка, настовбурчена шерсть;

– таке витріщання покликане тримати у фокусі потенційну загрозу, розпізнати його допоможуть інші сигнали: розширені зіниці, опущена голова, притиснуті вушка, настовбурчена шерсть; Демонстрація прихильності – кіт встановлює з вами зоровий контакт і час від часу м’яко кліпає, тому що ви даєте йому відчуття безпеки і комфорту;

– кіт встановлює з вами зоровий контакт і час від часу м’яко кліпає, тому що ви даєте йому відчуття безпеки і комфорту; Демонстрація агресії – якщо кіт дивиться важким поглядом і не кліпає, а його тіло напружене і шерсть настовбурчена, це говорить про конфронтацію і погрозу.

Що робити, коли кіт витріщається на вас

Спочатку варто спробувати зрозуміти, що із попередніх шести причин змусило кота на вас витріщатися. Коли зоровий контакт встановлений, зверніть увагу на інші частини тіла. Ось запитання, що допоможуть розібратись:

Чи шерсть кота настовбурчена;

Чи його зіниці розширені;

У якій позі вушка кота;

Чи кіт шипить або фиркає;

Чи кіт кліпає.

Якщо ви визначили, що кіт наляканий або агресивний, відступіть на кілька кроків, щоб дати тварині простір. Але не говоріть до кота і не гладьте його. Коли ви відійшли, спробуйте перевести увагу кота на щось інше, наприклад, киньте його іграшку в протилежну сторону кімнати.

Якщо ж коту ідеться про прихильність, бажання уваги або гри, то можна сміливо до нього підходити і взаємодіяти. Ви також можете встановити із котом зоровий контакт і ніжно кліпнути йому у відповідь.