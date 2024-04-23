Кіт - не собака, але у ньому також живе захоплений першовідкривач

Чи ви колись задумувались про те, як кіт почувається у чотирьох стінах? А, може, він хоче дихати свіжим повітрям, досліджувати світ і полювати на метеликів? Коли ви вирішили спробувати вивести кота на вулицю, дослухайтеся до порад з блогу Travel Cat про те, як підготуватися до такої події.

Підготовка

Коти – це істоти, які обожнюють рутину і вірні своїм звичкам. Навіть незначні зміни в щоденному розпорядку можуть спровокувати у котиків стрес. Тому готуватися до першої прогулянки потрібно поступово.

Перш за все, потрібно буде придбати деяку амуніцію:

Рюкзак для перенесення кота;

Шлейки і повідець для кота;

маленький GPS-трекер (про всяк випадок);

Засоби від бліх, кліщів та інших паразитів;

Симпатичний нашийник з адресником.

Привчати кота до амуніції потрібно завчасно. Спочатку він має звикнути до рюкзака-переноски, навчитися спокійно почуватись у шлейках в звичних домашніх умовах. Якщо зробити все різко – купити амуніцію, одразу вдягнути на кота і потягнути його на вулицю, то він, найімовірніше, розлютиться.

Коли кіт добре почувається в амуніції вдома – не намагається її скинути і йому комфортно, можна зробити свою першу вилазку за двері.

Перша прогулянка

Передусім переконайтеся, що кіт оброблений засобами від різноманітних паразитів, що убезпечить його від глистів, кліщів та бліх. Тварина має бути здорова і вакцинована. Про те, які вакцини обов’язкові для котів і скільки вони коштують, читайте у цьому матеріалі ZAXID.NET.

Одягніть на кота нашийник з адресником (кулон з контактними даними опікуна), посадіть його в рюкзак і вирушайте. Повідець можна покласти в кишеню.

Кіт – не собака. Він навряд чи ітиме за вами на повідку від дому. І зовсім малоймовірно, що це відбуватиметься спокійно у гамірному місті. Саме тому кота варто принести в рюкзаку в тихе і безпечне місце, де немає машин, собак і галасу.

А вже потім дістаньте кота з рюкзака і вдягніть нашийник. Перший час він може просто сидіти і роззиратися довкола. Дехто з котиків може лякатися всього незнайомого. Просто дайте улюбленцю час, ні до чого його не примушуйте, нікуди не тягніть – хай він пізнає новий для себе світ в своєму темпі.

Улюблені ласощі котика можуть стати для нього хорошою підтримкою під час нових активностей. А GPS-трекер варто причепити до котика, щоб у випадку переляку і втечі вам було його легко знайти.

Також пам’ятайте, що коти легко мерзнуть і легко перегріваються. Тому обирайте лагідну погоду для прогулянок і майте із собою запас води.

Щоб не боятись шуму

Деякі опікуни котів, які скрізь і постійно гуляють і подорожують зі своїми вусатими компаньйонами, радять привчити кота до міського шуму, щоб він не лякався. Опікунка кота Гібсона із Торонто Сара Классен розповідає, що перш, ніж гуляти із Гібсоном на повідку, вона поступово привчала його до звуків міста.

Для цього жінка виносила Гібсона на вулицю у рюкзаку чи переносці і давала йому подихати міським повітрям і подивитися на життя міста, не випускаючи назовні. Тепер Гібсон скрізь супроводжує її. За його мандрівками можна стежити на Instagram-сторінці Сари і Гібсона.

Маленькі деталі

Після прогулянки огляньте котика – може бути, що якийсь кліщ все ж до нього причепився. Також варто витерти лапки.

Пильно стежте за графіком обробки кота від паразитів і вчасно поновлюйте щеплення.

В жодному разі, що би не сталося, не залишайте котика на вулиці без нагляду. у більшості випадків це закінчиться для нього погано – собаки, машини, підвали, місця, де можна застрягнути, навіть отрута можуть несподівано спіткати вашого улюбленця.

І, звісно, зважайте на характер, настрій і потреби свого котика. Це допоможе обрати найкращі місця для незабутніх прогулянок разом.