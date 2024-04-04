Весна не лише додає наснаги людям, але й приносить зміни в котячу поведінку, про які опікунам варто знати

Дні стають довшими і теплішими, дерева і квіти зачаровують запахом весни. Як і ми, люди, коти відчувають прихід весни і їхня поведінка також може змінюватися. Прийнято вважати, що весняна зміна поведінки котів пов’язана із сезоном розмноження, як у більшості тварин і птахів. Та це не єдина причина нявчання, стрибання і намагання втекти на двір. Міжнародний онлайн-журнал Catster розповідає, як на котів впливає прихід весни і що з цим робити.

Коти, як і люди, навесні можуть бути більш енергійними, видавати дивні звуки, змінювати харчову поведінку. Та якщо ваш котик не проявляє жодних ознак «весняної лихоманки», це теж нормальна поведінка. Коти різні, як і люди.

Ось сім найпоширеніших змін у поведінці котів навесні.

Зростання активності

Коли дні стають довшими і теплішими, кіт може стати більш активним, частіше залучати опікунів до ігор, бігати опівночі помешканням тощо.

Як зменшити котячу активність вночі, читайте у матеріалі ZAXID.NET «Коте, дай поспати: чому кіт бігає і нявчить о п’ятій ранку і що з цим робити». А щоб підтримати активність котика і його цікавість до життя, частіше міняйте його іграшки – щоб завжди було щось нове (або забуте старе), спробуйте годівнички-пазли або іграшки, що винагороджують смаколиком. Це підтримає мисливські інстинкти пухнастого.

Жага досліджень

Навесні домашній кіт може багато часу проводити на підвіконні, активно спостерігаючи за світом. Дехто може навіть спробувати вибігти надвір. Та якщо немає безпечної ділянки, де кіт може погуляти, не слід його випускати – це небезпечно для тварини.

Виходом можуть бути прогулянки на повідці – за умови, що у котика є всі щеплення, він оброблений від паразитів і це не стане для нього стресом. Також можна повісити на вікно котячий гамак, щоб йому було зручно спостерігати за людьми, тваринами і птахами.

Чистий і ще чистіший

Також навесні коти можуть значно частіше вдаватися до грумінгу – більше вилизувати себе. Це може бути пов’язано з линькою. Тому варто припильнувати, щоб кіт вживав препарати, що полегшують виведення шерсті з котячого шлунку – це може бути навіть проста котяча трава, та частіше його вичісувати.

Рок-нявчання

Деякі котики навесні стають дуже балакучими – вони постійно видають різні звуки: від простого нявчання до оперних партій і ґроулінґу. Часто це може відбуватися вночі. Або вдень – під дверима надвір. Та з часом це мине.

Грайливість

Навесні котики можуть хотіти проводити більше часу з опікуном, щоб його частіше гладили і чухали. Пам’ятайте, що кота треба гладити правильно. А також підберіть іграшки, цікаві саме для вашого улюбленця.

Зміна харчової поведінки

Апетит котиків навесні може змінюватися. Це може бути пов’язано із підвищеним рівнем активності, змінами в довкіллі. Також на апетит домашніх котів може вплинути навіть спостерігання за розмаїттям птахів за вікном – для його пращурів вони були б бажаною здобиччю.

Ознакування території

Коти навесні можуть мітити свою територію – тертися об меблі і людей, щоб залишити свій ароматний знак. А некастровані і нестерилізовані пухнастики можуть залишати мітки з неприємним запахом, що складно виводиться. Тут можуть допомогти спеціальні спреї, а найкраще – проста, але корисна операція.

Не варто дивуватися, що поведінка котика змінюється навесні. Подбайте, щоб теплий період пройшов цікаво і безпечно для улюбленця.