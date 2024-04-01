ВОни скрізь із людьми, інакше, можливо, люди би не впоралися

Хоча ми і називаємо своїх чотирилапих компаньйонів «домашні тварини», часто вони не просто чекають нас удома, а супроводжують у багатьох життєвих справах. А деякі навіть допомагають на роботі. Розповідаємо про трьох українських пухнастиків, які працюють на рівні зі своїми опікунами.

Чотирилапа провідниця

У 2018 році провідниця «Укрзалізниці» Тетяна Мінькова врятувала на вокзалі у Дніпрі невелику собачку, яка замерзала. Тетяна назвала нову подругу Ніколь.

Коли Росія у 2022 році розпочала нове вторгнення в Україну, Тетяна Мінькова працювала на евакуаційних рейсах «Укрзалізниці». Графік був нестабільним, жінці не було з ким лишити Ніколь. Так вона потрапила до опікунки на роботу і стала супроводжувати евакуаційні рейси. Її перший робочий день був 9 березня 2022 року.

Оскільки Ніколь має ветпаспорт і всі необхідні щеплення, вона побувала навіть за кордоном. Присутність собаки у вагоні могла дивувати деяких пасажирів, але швидко всі звикали. До того ж, Ніколь давала себе гладити, відволікала від поганих думок і таким чином надавала своєрідну психологічну підтримку пасажирам під час евакуації.

Ніколь на роботі (фото Укрзалізниці)

Наприкінці лютого, через майже два роки роботи, Тетяна Мінькова і Ніколь, яка стала талісманом УЗ, пішли із залізниці. За тим, що відбуватиметься в житті Ніколь далі, можна стежити на її Instagram-сторінці.

Справжній бойовий котик

Військовий Олександр Ляшук знайшов свого «синочка» на південному напрямку – хтось викинув коробку з двома кошенятами біля сільського магазину. Військові забрали їх до себе. Скоро котик, що приглянувся Олександрові, від’ївся і став кругленьким – «схожим на шайбочку». Так опікун його і назвав – Шайба.

Кіт перебуває з Олександром на фронті, має свою форму на щодень і вишиванку на свята. Відео і фото його служби можна переглянути на його Instagram-сторінці. Також обоє хлопців волонтерять – назбирали майже 4 млн грн на машини, антидронові рушниці та інше, необхідне на фронті. У коротких відпустках Олександр і Шайба беруть участь в громадському житті, наприклад, якось проводили тренування у межах підготовки до Київського марафону.

За свою бойову і волонтерську роботу кіт Шайба отримав волонтерську відзнаку. Так він став першим котом, що отримав подібну нагороду, а також другою нагородженою твариною під час війни в Україні – першим був знаменитий пес Патрон.

Кіт Шайба на службі в ЗСУ (фото Instagram котика)

Дипломат зі стажем

Кіт Амбасадор працює в українському МЗС ще з кінця 2017 року. Він прийшов у будівлю міністерства з вулиці напередодні дня дипломатії. Відтоді там і залишився. У його обов’язки входить, як повідомили тоді в МЗС, «захищати від русощурів та сприяти виходу українського молока на світові ринки».

Кіт Амбасадор (фото з Twitter МЗС та кота)

Кіт Амбасадор має акаунт у Twitter, щоправда, неофіційний. До того ж, він не оновлювався з середини 2022 року. Напевно, Амбасадор виконує секретні дипломатичні завдання, тому й не з’являється на людях.