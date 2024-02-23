Фелісет була паризькою вуличною кішкою та вимушена була стати астронавткою

18 жовтня 1963 року сталася подія, що не повторилася більше жодного разу. У цей день бродяча паризька кішка Фелісет полетіла в космос. Розповідаємо, як це відбулося і чим закінчилася історія.

Кастинг

Франція стала третьою країною у світі, що запустила у космос ракету з твариною на борту і єдиною країною в історії, що обрала для цієї місії кішку.

У 1963 році Навчально-науковий центр авіаційної медицини у Франції відібрав 14 вуличних кішок для підготовки їх до суборбітального польоту. Самиць обрали через меншу вагу та більш спокійний темперамент. Аби команда не прив’язувалася до тварин, їх позначили короткими кодами.

Усім учасницям програми хірургічно вживили по 11 електродів для контролю за їхнім станом – 9 у голову і два у лапи. Тренування було жорстким – кішок привчали до знерухомлення у спеціальних контейнерах, а також використовували у підготовці тренажери, схожі до сучасних центрифуг, де тренуються астронавти.

Навчальна програма тривала два місяці. У «фінал» вийшли шестеро кішок. Зрештою, обрали С341 – за найбільш спокійний темперамент і найменшу вагу: усього 2,5 кг.

Фелісет під час підготовки до польоту

Політ

Перед польотом 18 жовтня кішці вживили ще два електроди у передні лапи для їх стимуляції під час «подорожі». Політ виконувала французька ракета Véronique AGI 47, що її запустили о 8:09 із полігону в Алжирі, в пустелі Сахара.

Суборбітальний політ вуличної паризької киці тривав загалом 13 хвилин, за які ракета досягла висоти у 152 км. Упродовж п’яти хвилин кішка була у стані невагомості. У цей час, як показали записи датчиків, її серцебиття і дихання сильно уповільнилися. Потім відкрився парашут і ще через 8 хвилин ракета з кішкою приземлилася. Тварина вижила і повернулася у навчальний центр.

Фелісет і команда програми

Листівка з Фелісет

Ім’я для історії

Датчики та електроди, вживлені в тварину, допомогли відстежити, як вона почувалася під час деяких фаз польоту. Та турбулентність під час приземлення зіпсувала частину записів. Все, що довідалися, науковці передали у ЗМІ. Там С341 назвали Феліксом – на честь популярного тоді коміксу про однойменного кота. У центрі це ім’я прийняли, лише надали йому жіночої форми – Фелісет, під яким кішка увійшла в історію космосу.

ЗМІ про Фелісет

Через два місяці після польоту Фелісет усипили, щоб вивчити, чи відбулися якісь зміни в її мозку. Та науковці нічого не дізналися.

Фелісет не набула великої популярності у світі. Є думка, що це сталося через засудження жорстокого поводження з тваринами через хірургічне вживлення у їхній мозок імплантів. У той час якраз зароджувався зоозахисний рух.

Посестри Фелісет

24 жовтня була спроба запустити в космос другу кішку, але ракета злетіла під неправильним кутом і розбилась, тварина загинула.

Із решти 12 кішок одна була виключена з космічної програми через невдалу операцію з імплантації і залишилася просто жити на базі. Інших – усипили по завершенні програми.

Вшанування

Свого часу світ побачили листівки та поштові марки зі зображенням Фелісет. А у 2018 році у Міжнародному космічному університеті у Страсбурзі силами ентузіастів та спільнокошту встановили 1,5-метровий пам’ятник кішці-астронавці Фелісет: перша і єдина кішка, що побувала у космосі, сидить на земній кулі і вдивляється в небо.

Пам'ятник Фелісет у Страсбурзі