Хвіст знаком питання говорить: давай пограємось?

Коти можуть видавати різні звуки, щоб привернути увагу до себе. Та нявчання – не єдиний спосіб комунікації з людьми у цих домашніх тварин. Хвіст кота також може розповісти уважному опікуну дуже багато. Звісно, немає точного словника, що перекладав би мову хвоста на людську. Та вчені роблять припущення на основі спостережень як за домашніми, так і за дикими котами в природі. І ось до якого висновку вони дійшли.

Позитивні послання

Умовно «фрази» котячого хвоста можна поділити на позитивні і негативні послання. Це означає, що одне положення хвоста може говорити про приємні емоції та дружелюбний настрій у вашого улюбленця, а інші – про те, що йому некомфортно, боляче тощо.

Про позитивні почуття говорять наступні позиції котячого хвоста:

хвіст піднятий вгору – вказує на відкритість котика до спілкування, так вони приймають знайомих, яких раді бачити;

– вказує на відкритість котика до спілкування, так вони приймають знайомих, яких раді бачити; хвіст закручується навколо вас – чи навколо руки, чи навколо ноги, але це в котів є символом людських приязних обіймів і означає, що котику добре і приємно, він почувається в безпеці;

– чи навколо руки, чи навколо ноги, але це в котів є символом людських приязних обіймів і означає, що котику добре і приємно, він почувається в безпеці; хвіст знаком питання – це запрошення до взаємодії, котик хоче побавитися з вами або щоб ви його погладили і поспілкувалися з ним;

– це запрошення до взаємодії, котик хоче побавитися з вами або щоб ви його погладили і поспілкувалися з ним; хвіст посмикується або тремтить – це означає, що він у радісному захваті і в передчутті чогось хорошого, емоції настільки переповнюють котика, що він не в змозі їх стримати;

– це означає, що він у радісному захваті і в передчутті чогось хорошого, емоції настільки переповнюють котика, що він не в змозі їх стримати; повільне помахування хвостом означає про те, що кіт на чомусь зосереджений і пильно вивчає світ довкола, чи то іграшка, чи інша тварина, чи ще щось цікаве для нього.

Негативні послання

Хвіст кота здатен повідомити не лише про радість, захват чи зосередженість. Він може також розповісти уважному опікуну про те, які проблеми має тваринка і якої допомоги вона потребує.

Про поганий настрій чи самопочуття говорять такі позиції котячого хвоста:

хвіст низько біля підлоги може бути знаком того, що ваш улюбленець намагався приховати біль, але вже не може, тож зверніть на це увагу, особливо, якщо кіт має проблеми зі здоров’ям;

може бути знаком того, що ваш улюбленець намагався приховати біль, але вже не може, тож зверніть на це увагу, особливо, якщо кіт має проблеми зі здоров’ям; хвіст закручений навколо котячого тіла може говорити про те, що коту холодно або він почувається зле, хвіст допомагає додати комфорту, та якщо це трапляється часто, варто показати тварину ветеринару;

може говорити про те, що коту холодно або він почувається зле, хвіст допомагає додати комфорту, та якщо це трапляється часто, варто показати тварину ветеринару; кінчик хвоста смикається – це ознака роздратування, можливо, ви зробили або сказали щось, що коту не сподобалось, зупиніться вчасно і не кажіть, що вас не попереджали;

– це ознака роздратування, можливо, ви зробили або сказали щось, що коту не сподобалось, зупиніться вчасно і не кажіть, що вас не попереджали; хвіст ніби шмагає когось або щось – це говорить про те, що котик сильно засмучений і не може приховувати це почуття, бо сталося щось справді погане;

– це говорить про те, що котик сильно засмучений і не може приховувати це почуття, бо сталося щось справді погане; розпушений хвіст говорить про надто сильне збудження або про готовність до бійки;

говорить про надто сильне збудження або про готовність до бійки; хвіст понуро звисає – це ознака того, що щось негаразд, можливо, котик травмувався, адже у хвості кота від 20 до 23 кісточок і просто висіти для нього – неприродно.

Уміння розуміти свого кота може допомогти у різних ситуаціях – від вчасної допомоги тварині до вміння зупинитися, аби не порушувати її кордони та бути подряпаними. Будьте уважні до своїх пухнастиків.

За матеріалами Catster