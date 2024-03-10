Через обстріли росіян у кота Степана погіршилося здоров'я

Зірка соцмереж кіт Степан у неділю, 10 лютого, написав в Instagram, що після виїзду з Харкова оселився в Німеччині. Новин про те, кути пропав Степан, не було кілька тижнів.

«Дорогі друзі! Ми знайшли наш новий дім в Німеччині. Я почуваюсь добре. Дякую вам за ваші думки», – ідеться в дописі англійською мовою.

Також кіт Степан опублікував фото – свої і кішки Стефанії у новому помешканні.

Як повідомляв ZAXID.NET, наприкінці січня кіт Степан захворів через стрес від постійних обстрілів Харкова росіянами. На початку лютого він зовсім зник із соцмереж, де має понад 1,5 млн підписників. Це занепокоїло фанів кота-блогера, вони навіть підозрювали, що кота, а може і його опікунку Анну, викрали.

Та згодом кіт Степан вийшов у сторіз і повідомив, що виїхав з Харкова зі своєю родиною та прямує в Європу. Відтоді знову тривалий час від нього не було новини – до сьогодні.

16-річний кіт Степан з родини харків’янки Анни прославився після фото, де він незворушно сидить за столом з бокалом вина. Це фото стало основою для багатьох мемів у мережі. З часом кіт Степан зібрав сотні тисяч підписників. Він використав свою популярність для допомоги постраждалим у війні тваринам.

У 2023 році Степан отримав у Каннах престижну премію в індустрії інфлюенсерів Influencers and Bloggers Awards. Серед прихильників кота – навіть закордонні звірки, як-от Брітні Спірз.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Степан з родиною виїхав у Францію, де знайшов кохану – кішку Стефанію. Згодом він повернувся і жив у Львові, потім – знову у рідному Харкові. Так було аж до лютого цього року, коли через постійні обстріли та проблеми зі здоров’ям кіт Степан знову був змушений стати біженцем.