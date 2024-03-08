В області і у Львові побільшало випадків сказу

Надзвичайна протиепізоотична комісія при виконкомі ЛМР своїм рішенням від 6 березня заборонила усім ветеринарним клінікам на території Львівської міської громади приймати тварин, які не вакциновані від сказу. Про це ідеться у повідомленні Держпродспоживслужби у Львівській області.

Приймати тварин, не захищених від сказу, ветклініки можуть тільки для того, щоб зробити їм щеплення від сказу.

Також комісія закрила на двомісячний карантин дві приватні ветклініки у Львові – «Євровет» на вул. Софії Яблонської та «Алден-Вет» на вул. Кульпарківській.

Ці заборони зумовлені черговим випадком сказу серед домашніх тварин. Наприкінці лютого мешканець Старого Самбору привіз на лікування до Львова свого хаскі. Собаку лікували у «Євроветі» та «Алден-веті», де він помер.

Результати аналізів у державній лікарні ветеринарної медицини показали, що хаскі був хворий на сказ. Працівники обидвох клінік зараз проходять постконтактну імунізацію, а працівники Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ встановлюють усіх, хто міг контактувати зі зараженим собакою.

У Держпродспоживслужбі також кажуть про значний ріст захворюваності серед домашніх тварин в області. Станом на 7 березня в області вже зареєстровано 40 випадків сказу:

у лисиць – 23 випадки;

у собак – 11 випадків;

у котів – 5 випадків;

у куниць – 1 випадок.

«Це зумовлено безвідповідальним ставленням власників домашніх тварин та нехтуванням обов’язковою щорічною вакцинацією тварин проти сказу, яка передбачена чинними нормативно-правовими актами з профілактики сказу та Правилами утримання домашніх тварин в населених пунктах, що несе за собою адміністративну відповідальність», – кажуть у Держпродспоживслужбі.

Державні лікарні ветеринарної медицини у Львівській області проводять вакцинацію тварин проти сказу вакциною «Rabistar rеd». Вакцинація є безкоштовною для власників тварин.