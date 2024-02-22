Виловлений на вулиці у центрі Львова собака виявився хворим на сказ

На ЛКП «Лев» запровадили двомісячний карантин через виявлений сказ у собаки. Безпритульну тварину виловили на вулиці Гоголя у центрі Львова, наступного дня вона померла. Тож карантин ввели і у п’ятикілометровій зоні від місця вилову собаки.

За словами директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Ореста Тимчишина, 21 лютого вранці до ЛКП «Лев» надійшло повідомлення про безпритульну собаку на вул. Гоголя. Терміново виїхала бригада, яка відловила тварину та доправила її на територію підприємства.

«Були проведені відповідні щеплення і ознак сказу не проглядалося, але вже у другій половині дня виникла підозра, а сьогодні зранку ця собака померла. Лабораторна експертиза показала, що причиною смерті був сказ», – розповів Орест Тимчишин.

Ввідбулося екстрене засідання міської протиепізоотичної комісії, на якому ухвалили рішення про закриття на карантин ЛКП «Лев», а також введення п’ятикілометрової карантинної зони довкола місця відлову собаки, тобто вулиці Гоголя.

«Ми наполегливо рекомендуємо власникам собак і котів та інших домашніх тварин поновити, або якщо не було, то провести вакцинацію від сказу. Це можна зробити в клініках, де ці тварини є на обліку, або у Державній ветеринарній клініці за адресою вул. Промислова, 9», – зазначив Орест Тимчишин.

Галицька районна адміністрація спільно з Державною ветеринарною клінікою напрацюють ще варіанти додаткових тимчасових локацій в зоні карантину, куди б мешканці могли за потреби привести на вакцинацію своїх улюбленців.

Також проводитимуть додаткове спостереження за безпритульними тваринами, які є у карантинній зоні. Лабораторний центр Держпродспоживслужби займається встановленням людей, які контактували із зараженою собакою. Працівників ЛКП «Лев», які виловлювати собаку, вже скерували на вакцинацію.