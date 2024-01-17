У курортній Східниці на Львівщині запровадили карантин через сказ у кота. Ще одне обмеження – у селі Раневичі Дрогобицької громади. Обмеження діятимуть два місяці у цих населених пунктах та п’ятикілометровій зоні.

Як повідомили у Львівській ОВА, 15 січня Львівська регіональна державна лабораторія провела дослідження та підтвердила наявність вірусу сказу у кота та лисиці.

«Встановили, що кіт вкусив дочку власниці і після цього через декілька днів загинув. Також у с. Раневичі лисиця зайшла на подвірʼя та вкусила собаку. Господар лисицю вбив. Собак піддали вимушеній вакцинації проти сказу. На місці загибелі кота, а також на подвірʼї провели дезінфекцію», – зазначено у повідомленні.

Відтак у селищі Східниця і селі Раневичах та п’ятикілометровій зоні довкола них, що включає села Новий Кропивник і Почаєвичі, запровадили двомісячний карантин. Там вакцинують усіх домашніх собак та котів. Карантин триватиме до 16 березня включно, якщо не зафіксують нові випадки захворювання.

У Дрогобицькій РДА додали, що ветеринарна служба робить обхід прилеглої території, щоб виявити хворих чи підозрілих на захворювання сказом тварин.

Нагадаємо, сказ періодично підтверджують у різних селах Дрогобицького району вже впродовж року. Епідеміологи накладають обмеження, проводять імунізацію домашніх тварин та виловлюють безпритульних. Щоб запобігти поширенню хвороби, ветеринарна служба шукає безпритульних собак та котів та відстрілює лисиць у лісі, що зменшити їхню популяцію.