Минулого тижня в цьому районі відловили скаженого собаку

Після відлову в центрі Львова собаки зі сказом у Галицькому районі проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх тварин. У шести локаціях працюватимуть лікарі Львівської міської державної лікарні ветеринарної медицини. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Прийти з твариною на вакцинацію можна у робочі дні з 28 лютого до 8 березня включно. Нижче дивіться графік за локаціями.

Парк імені Івана Франка (біля вигульного майданчика для тварин):

28 лютого, 4, 5, 8 березня – 15:00-18:00;

29 лютого, 1, 6, 7 березня – 10:00-12:00.

Сквер поблизу пам’ятника Степанові Бандері:

28 лютого – 8 березня – 15:00-18:00.

Площа біля Цирку (вул. Городоцька, 83):

28 лютого, 1,5, 7 березня – 10:00-12:00;

29 лютого, 4, 6, 8 березня – 15:00-18:00.

Сквер «На Валах» біля Порохової вежі:

28, 29 лютого, 1, 5, 6, 7 березня – 15:00-18:00;

4, 8 березня – 10:00-12:00.

Парк культури імені Богдана Хмельницького (біля фонтану):

28 лютого, 4, 5, 8 березня – 15:00-18:00;

29 лютого, 1, 6, 7 березня – 10:00-12:00.

Площа Олекси Гасина (вул. Василя Стефаника):

28 лютого, 5 березня – 10:00-12:00;

29 лютого, 1, 4, 6, 7, 8 березня – 15:00-18:00.

Як повідомляв ZAXID.NET, 22 лютого в ЛКП «Лев» помер виловлений напередодні на вул. Гоголя собака. Лабораторна експертиза встановила, що причиною смерті був сказ. У 5-кілометровій зоні від вул. Гоголя і в ЛКП «Лев» запроваджено карантин на два місяці.

Сказ – у 100% випадків летальне захворювання. Якщо людину вкусила хвора тварина, необхідно одразу звернутися в травмпункт і за рекомендацією лікаря розпочати введення антирабічної вакцини.