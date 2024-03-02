Новин від кота Степана не було вже тривалий час

Відомий блогер кіт Степан із Харкова після масштабних обстрілів міста росіянами раптово пропав із Instagram, де у нього понад 1,4 млн підписників. Його власниця Анна лише встигла повідомити, що після ракетних атак Степан, що вже не молодий (16 років), захворів і потрапив у клініку. Розповідаємо, що сталося з котом Степаном і його дружиною кішкою Стефанією і де він перебуває зараз.

Підозра у викраденні

У лікарню кіт Степан потрапив наприкінці січня. Він повідомляв, що кожного дня їздить туди, а, окрім того, приймає ліки удома. Причина хвороби – стрес. Орієнтовно після 10 лютого на його сторінці з’явився допис англійською мовою про прохання у фінансовій допомозі, що неабияк здивувало підписників кота-блогера: Степан та його дружина Стефанія неодноразово збирали гроші для тварин, постраждалих від війни, проте для себе ніколи нічого не просили.

Допис про прохання допомогти з реквізитами для переказів невдовзі зник зі сторінки кота, натомість там з’явився допис англійською з подякою всім, хто намагається допомогти. Він супроводжувався відео, що насторожило прихильників тварини – біля кота була інша переноска та незнайома кімната, схожа на готельну.

Значна частина підписників стала припускати, що кота могли викрасти з ветеринарної клініки. У понад трьох тисячах коментарів люди цікавилися, де Степан, Стефанія та їхня опікунка Анна. Дехто припускав, що сторінку котячої зірки зламали шахраї, які і просять грошей.

Підписники видихнули з полегшенням

Власниця пари котів не озивалася, дехто почав припускати, що викрали і її. Хтось вважав, що вона також потрапила у лікарню. Проте за деякий час кіт Степан опублікував сторі з підписом, що з ним усе гаразд. Та це не заспокоїло прихильників кота і пристрасті навколо його зникнення розгорілися ще більше.

Приблизно через тиждень підписники кота змогли видихнути із полегшенням. На його сторінці з’явилися сторіз, де він зі Стефанією у машині – у підписі ішлося про те, що коти й Анна з родиною виїхали з Харкова і прямують в Європу.

Відтоді минув деякий час, але нових дописів ані від Степана, ані від Стефанії не було. Фани кота сподіваються, що йому і родині потрібен час, аби облаштуватися на новому місці, і згодом він вийде на зв’язок і стане відомо, що сталося.

Чим важливий кіт Степан

Кіт харків’янки Анни прославився після фото, де він незворушно сидить за столом з бокалом вина. Це фото стало основою для багатьох мемів у мережі. З часом кіт Степан зібрав сотні тисяч підписників. Він використав свою популярність для допомоги постраждалим у війні тваринам.

У березні 2022 року він передав $10 тис. на благодійність, у серпні того ж року став амбасадором проекту «Збережіть українську культуру». Степан і Стефанія також мають свою лінійку мерчу.

Деякий час кіт Степан жив у Франції, рятуючись від війни. Там він познайомився з кішкою Стефанією і вони одружилися.

Також кіт Степан отримав у Каннах престижну премію в індустрії інфлюенсерів Influencers and Bloggers Awards у Каннах. Серед прихильників кота – навіть закордонні звірки, як-от Брітні Спірз.

Восени 2022 року Степан, Стефанія та Анна повернулися в Україну, деякий час вони жили у Львові, а рік тому стали знову жити у рідному Харкові. Так було до початку лютого 2024 року.

Імовірно, кіт Степан знову зупинився у Франції. Підписники очікують на новини від нього.

Фото з Instagram-сторінки кота Степана (@loveyoustepan)