Стрес і тривога у кота: як розпізнати і допомогти
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Коти досить чутливі домашні тварини і можуть легко стресувати через різкі зміни або некомфортні умови. Розповідаємо, як зрозуміти, що у кота стрес, та як допомогти йому впоратись із ним.
Ознаки стресу у кота
Стрес може мати сильний негативний вплив на психічне і фізичне здоров’я котика. Ось основні ознаки, що допоможуть зрозуміти, що у тварини стрес:
- Кіт нявчить частіше, ніж зазвичай, і робить це в інший, ніж звикло, спосіб – так він просить про допомогу;
- Надмірне вилизування себе – зазвичай гігієнічні процедури допомагають котику покращити свій емоційний стан, та коли цього забагато – щось іде не так;
- Кіт ходить в туалет поза своїм лотком – окрім сильного стресу, це може говорити про проблеми зі здоров’ям, тож варто обов’язково звернутися до ветеринара;
- Агресивна поведінка – дряпання, кусання, шипіння;
- Тварина ховається, відмовляється від спілкування – краще дати їй час побути самій;
- Низький рівень енергії – хоча коти ще ті сплюхи, якщо тварина майже не прокидається, щоб погратися, це червоний прапорець;
- Поганий апетит та відмова від води – гормон стресу кортизол пригнічує відчуття голоду;
- Діарея та блювання – стрес також впливає на травну систему котиків.
Останні дві ознаки можуть також свідчити про проблеми з фізичним здоров’ям, тож потребують обов’язкового огляду у ветеринара.
Як допомогти коту подолати стрес
Спочатку варто поспілкуватися з ветеринаром, який визначить, чи тварина фізично здорова. Якщо виявиться, що у котика стрес, лікар може також порадити спеціальні заспокійливі препарати для котів.
Також, щоб допомогти коту, варто:
- Частіше його гладити, говорити до нього, вичісувати, залучати до ігор – оточити його позитивною увагою;
- Створити вдома найбільш комфортне для тварини середовище, щоб вона почувалася у безпеці та комфорті – чиста вода, свіжа їжа, дряпалки, іграшки, наповнювач для лотка, що подобається коту тощо;
- Встановіть рутину для кота – визначеність подій усуває фактори, що можуть посилити стрес.
Якщо кіт стресує через інших тварин вдома, можна звернутися по професійну допомогу у соціалізації.
За матеріалами PetMD