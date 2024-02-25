Коти важко переносять стрес, це може негативно позначитися на їхньому здоров'ї

Коти досить чутливі домашні тварини і можуть легко стресувати через різкі зміни або некомфортні умови. Розповідаємо, як зрозуміти, що у кота стрес, та як допомогти йому впоратись із ним.

Ознаки стресу у кота

Стрес може мати сильний негативний вплив на психічне і фізичне здоров’я котика. Ось основні ознаки, що допоможуть зрозуміти, що у тварини стрес:

Кіт нявчить частіше, ніж зазвичай, і робить це в інший, ніж звикло, спосіб – так він просить про допомогу;

Надмірне вилизування себе – зазвичай гігієнічні процедури допомагають котику покращити свій емоційний стан, та коли цього забагато – щось іде не так;

Кіт ходить в туалет поза своїм лотком – окрім сильного стресу, це може говорити про проблеми зі здоров’ям, тож варто обов’язково звернутися до ветеринара;

Агресивна поведінка – дряпання, кусання, шипіння;

Тварина ховається, відмовляється від спілкування – краще дати їй час побути самій;

Низький рівень енергії – хоча коти ще ті сплюхи, якщо тварина майже не прокидається, щоб погратися, це червоний прапорець;

Поганий апетит та відмова від води – гормон стресу кортизол пригнічує відчуття голоду;

Діарея та блювання – стрес також впливає на травну систему котиків.

Останні дві ознаки можуть також свідчити про проблеми з фізичним здоров’ям, тож потребують обов’язкового огляду у ветеринара.

Як допомогти коту подолати стрес

Спочатку варто поспілкуватися з ветеринаром, який визначить, чи тварина фізично здорова. Якщо виявиться, що у котика стрес, лікар може також порадити спеціальні заспокійливі препарати для котів.

Також, щоб допомогти коту, варто:

Частіше його гладити, говорити до нього, вичісувати, залучати до ігор – оточити його позитивною увагою;

Створити вдома найбільш комфортне для тварини середовище, щоб вона почувалася у безпеці та комфорті – чиста вода, свіжа їжа, дряпалки, іграшки, наповнювач для лотка, що подобається коту тощо;

Встановіть рутину для кота – визначеність подій усуває фактори, що можуть посилити стрес.

Якщо кіт стресує через інших тварин вдома, можна звернутися по професійну допомогу у соціалізації.

За матеріалами PetMD