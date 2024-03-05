Якщо вам здається, що кіт схожий на дитину, то вам не здається

Коли кіт робить щось дивне на погляд людини, в опікуна виникає багато запитань. Розповідаємо декілька цікавих фактів про котячий мозок, що, можливо, допоможе людям краще розуміти їхніх компаньйонів.

Мозок сучасних домашніх котів менший, ніж у їхніх диких пращурів. Але це не означає, що вони стали менш розумними – просто вони адаптувалися до життя з людьми.

Коти розуміють, коли їм на щось вказують

У 2005 році вчені під час дослідження встановили, що коти здатні зрозуміти, коли їм вказують на захований смаколик. На цьому можна побудувати цікаву гру з домашньою твариною, що не лише підніме настрій, а й буде хорошою ментальною стимуляцією, необхідною для кота.

Коти усвідомлюють постійність об’єктів

Це означає, що ці тварини розуміють таке: якщо чогось не видно, воно все одно є. Це розуміння від давніх диких часів допомагає котячим у полюванні. Адже якби здобич сховалася за кущем і кіт подумав, що її більше не існує, вид зазнав би фіаско.

Коти звертають увагу на соціальні сигнали від людей

Не так сильно, як собаки, звісно. Та, все ж, дослідження, проведене у 2015 році показало, що у потенційно загрозливих ситуаціях коти шукають підказки про те, як поводитись, у своїх людей. Цікаво, що собаки у випадку захованого смаколика повністю покладаються на підказки людей, а коти – звертають на підказки увагу, але «працюють» самостійно.

Короткострокова пам’ять у котів – не більше 60 секунд

У котів є короткострокова і довгострокова пам’ять. Друга ще погано досліджена. А от щодо першої, то фелінологи дещо таки дослідили. Наприклад, якщо кіт бачив, де заховали його смаколик, він пам’ятатиме про сховок упродовж 10-30 секунд, а вже через 60 секунд він буде зовсім нездатний його відшукати.

У котів є концепція часу і чисел

Якщо кіт має чіткий графік годування, то вже через п’ять хвилин затримки він нагадає про це опікунові. Вчені встановили, що коти чудово відчувають різницю навіть між п’ятьма і вісьмома секундами.

Щодо чисел, то коти, звісно, не математики, але ще з найменшого віку вони здатні розуміти, що три шматочки їжі – це більше, ніж два. Це розуміння, імовірно, допомагало їхнім пращурам у дикій природі.

Висновок

Розуміння, що об’єкти не розчиняються в повітрі, розуміння вказівок та соціальних послань ставлять котів приблизно на один рівень розвитку із людськими тодлерами – дітьми, старшими за один рік.

За матеріалами PetMD