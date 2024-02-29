Не висипаєтесь, бо кіт будить вас серед ночі? Це можна виправити

Багато власників котів не раз прокидалися о 3-5 ранку через нічні «тигидики» свого кота. Дехто не може заснути, бо домашня тварина, ніби у неї хтось вселився, ганяє по стінах. При цьому коти ще можуть видавати страшні звуки замість звиклого милого нявчання. Розповідаємо, із чим це пов’язано та як заспокоїти тварину.

Чому коти будять людей на світанку

Така поведінка є природною для диких котів – пік активності у них припадає на захід сонця і на світанок. Саме у цей час вони полюють. До слова, коти чудово бачать у сутінках і водночас можуть залишатися непомітними для своєї жертви.

Домашні коти, хоч і живуть в зовсім інших умовах, та інстинкти пращурів у них залишились. Тому пізно ввечері або рано вранці коти можуть:

Бігати як навіжені;

Кусати пальці на ногах людини або полювати на її вуха;

Ходити по людині, яка мирно спить в ліжку;

Голосно нявчати;

Перевертати все, що «погано» лежить;

Шкрябати зачинені двері тощо.

Які ще можуть бути причини нічної активності у котів

Окрім природних інстинктів, є кілька причин, що можуть спонукати кота до такої поведінки (або посилювати природну). Наприклад:

Кіт спав увесь день і в нього надлишок енергії, яку треба скинути;

Кіт був удома сам і йому нудно – він хоче привернути увагу;

Кіт зголоднів і будить людину, щоб вона його нагодувала;

У кота проблеми зі здоров’ям – йому боляче, він тривожиться, має проблеми із щитоподібною залозою, деменцію тощо;

Кіт старий – у котів поважного віку змінюється графік сну, також у вони можуть бути дезорієнтовані або мати проблеми з пам’яттю.

Як заспокоїти кота, що не дає спати вночі

По-перше, спробуйте не давати коту спати ввечері – пограйтеся з ним улюбленими іграшками, вивчіть якийсь трюк, одним словом – проводьте вечори активно. Якщо ж на це немає часу, можуть допомогти автоматичні іграшки.

По-друге, щоб коту не було нудно, періодично придумуйте для нього нові заняття та купуйте нові іграшки. Також іграшки можна просто ховати на деякий час.

По-третє, можна змінити графік годування кота – перенести вечерю на більш пізній час (але не надто), адже після їжі коти часто засинають. Після активної гри та ситої вечері котик із задоволенням ляже спати замість гасати квартирою.

Якщо кіт все ж неспокійний, в жодному разі не кричіть на нього – це лише додасть тварині наснаги. Не звертайте на це уваги – без неї кіт заспокоїться. Окрім того, якщо такі нічні побігеньки виникли раптово або стаються частіше, ніж раніше, варто звернутися до ветеринара і обстежити здоров’я котика.

За матеріалами meowijuana