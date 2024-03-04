Море кормів для тварин здається безкрайнім, але є прості правила навігації у ньому

Хочеться годувати свою домашню тварину найкращим кормом, аби вона була здорова, весела та жила довго. Але ж в магазинах від пропозиції кормів для котів і собак розбігаються очі! Розповідаємо, як класифікують сухі корми для котів і собак, чим вони відрізняються та як правильно читати склад корму на етикетці.

Які класи корму для тварин існують

Раціон котів і собак, які є хижаками, має складатися із білків (м’ясо, менше – риба і субпродукти), вуглеводів (рис, овес тощо), жирів (курячий, лосося та інші). Також до кормів можуть додавати рослинні інгредієнти для покращення роботи травної системи кота або собаки.

Сухі корми для котів і собак ділять на чотири класи:

Економ – він найдешевший, тому що зроблений на основі соєвого білка або м’ясного борошна. Тварина, яку годують кормом класу економ, потребуватиме додаткових вітамінів і мінералів;

– він найдешевший, тому що зроблений на основі соєвого білка або м’ясного борошна. Тварина, яку годують кормом класу економ, потребуватиме додаткових вітамінів і мінералів; Преміум – містять необхідні нутрієнти: білок, вуглеводи, вітаміни й мінерали, але до їх складу дозволено додавати підсилювачі смаку і запаху;

– містять необхідні нутрієнти: білок, вуглеводи, вітаміни й мінерали, але до їх складу дозволено додавати підсилювачі смаку і запаху; Супер-преміум – також містить все необхідне, у складі – лише натуральні інгредієнти, без зайвих добавок;

– також містить все необхідне, у складі – лише натуральні інгредієнти, без зайвих добавок; Холістик – його склад наближений до натуральної їжі: високоякісне м'ясо – 60-80%, мінімум зернових культур, фрукти і ягоди, жодних зайвих добавок.

Як визначити склад корму для тварин

Прочитати на упаковці, звісно. Але робити це потрібно правильно. Інгредієнти у складі розташовані за спаданням їхньої кількості – те, що на першому місці, того буде найбільше. В ідеалі, найбільше має бути якісного м’ясного білка, далі – вуглеводи, і бажано, щоб це була не картопля, на третьому місці – жири. Додатково виробники можуть включати до складу овочі, трави, вітаміни і мінерали.

Якщо у складі корму є субпродукти, варто обрати той, де чітко вказано, про які саме субпродукти ідеться. Адже і печінка, і серце, і шкіра та ратиці – все субпродукти.

Щодо консервантів у сухому кормі для тварин, то їх наявність допускається, але – лише натуральних. Офіційно дозволені у якості консерванту в кормах для тварин мурашина, молочна, оцтова, соляна, сірчана, винна, фосфорна кислоти, частково їх солі, бісульфіт натрію, нітрит натрію.

Також у кормах використовують антиоксиданти – вітамін Е (токоферол), вітамін С (аскорбінова кислота), екстракти та олії з трав.

Якщо виникає спокуса купити тварині дешевший корм, варто пам’ятати, що це може негативно позначитися на її здоров’ї. Окрім страждань улюбленця, його хвороба не пошкодує і гаманець опікуна. Тож, пухнастику – лише найкраще, як і собі.

За матеріалами Trainer