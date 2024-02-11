Кіт може навіть любити молоко, але користі від нього він точно не отримує, радше навпаки - молоко шкодить котам

Ми з дитинства звикли до зображень котів, які із задоволенням сьорбають молоко з мисочки. Такі зображення ми бачили у книжках і мультфільмах, тож асоціація міцно закріпилася у свідомості. Та, насправді, цим домашнім тваринам не можна пити молоко. На це є кілька причин.

Чому котам не можна молоко

Перша і основна причина того, що котам не можна молоко, полягає у тому, що більшість дорослих котів мають непереносимість лактози (молочного цукру). На відміну від людей, у котів це значно більш поширена особливість травної системи.

Коли кошенята маленькі, то у їхньому шлунку є ферменти, що допомагають розщепляти лактозу з материнського молока. З віком вони зникають. Дізнатися про те, чи є у кота непереносимість лактози просто. Про це свідчитимуть такі симптоми після вживання молока, що можуть виникнути упродовж 12-ти годин після частунку:

Діарея;

Блювання;

Болі в животі;

Надмірне газоутворення.

«Якщо мій кіт унікальний і у нього немає непереносимості лактози, я можу давати йому молоко?», – з найкращими намірами спитає опікун.

Відповідь буде – ні. Друга причина заборони на молоко для котів полягає у тому, що в цьому напої міститься багато жирів. Більшість – майже всі коти – схильні до ожиріння, тож зайве споживання жирів при збалансованій дієті їм аж ніяк не потрібне. Окрім того, у молоці можуть бути консерванти і різні добавки, що кіт не зможе перетравити. І, знову ж таки, лактоза – це цукор.

«Але ж в молоці є кальцій, вітаміни групи В та інші. Воно ж корисне!», – не здаватиметься опікун.

Так, молоко містить корисні речовини. Та їх котик має отримувати з правильно підібраного для нього котячого корму. Коти – хижаки. Їхній організм здатен отримати все необхідне із м’яса, зокрема, і з того, що у вигляді сухого або вологого спеціального корму.

Чому коти люблять молоко

Як і деякі люди, коти не задумуються про наслідки дієти, а їдять те, що їм подобається. І багато власників котів можуть сказати, що їхній улюбленець любить молоко. Причина цієї у любові – у жирах. З іншого боку, жири – це одна з причин заборони на молоко для котів.

Чи можна котам сир

Сир котам не можна також. Окрім вмісту лактози (хай і мінімального), сири містять ще більше жирів та, окрім того, різні добавки і величезні дози солі. Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує людям обмежити споживання солі, а у котів потреба у ній в рази менша, ніж у людей. Вживання великих доз сирів може призвести не лише до ожиріння, а й до проблем з нирками у котів.

Чи можна котам сметану, йогурт і кефір

З одного боку, кисломолочні продукти містять бактерії, що допомагають шлунку справитися з розщепленням лактози. Багато людей, які не можуть пити молоко, цілком добре сприймають йогурт або кефір.

З іншого боку – ці продукти також містять багато жирів та можуть містити різні небезпечні для котів добавки, як-от ксилітол, що отруйний для тварин. Якщо вам дуже хочеться пригостити котика йогуртом, обирайте продукт без добавок і максимально натуральний, як-от грецький йогурт. А ще такий смаколик має становити не більше 5-10% від денної потреби тварини в калоріях. Тож добре порахуйте – однієї-двох чайних ложок двічі на тиждень буде цілком достатньо.

Чи можна котам безлактозне молоко

Теоретично, можна. Але пам’ятайте про високий вміст жирів та різні можливі добавки. А ще варто змиритися з тим, що котики не потребують додаткових напоїв, окрім свіжої і чистої води. Правильно підібраний корм, крапелька ласощів і багато чистої води – все, що потрібно вашому улюбленцю. У крайньому випадку, можна пошукати у зоомагазинах спеціальне молоко для котів, що буде безпечним для тварини.