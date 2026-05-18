Заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач звернувся до представників бізнесу та закликав не орендувати приміщення у фірми «Галінвест» на вкраденій землі біля Оперного театру.

«Більшість з вас уже точно чула новину про те, що львівська мережа супермаркетів «Арсен» повністю припиняє роботу. Один з «Арсенів» працював на території колишнього ринку «Добробут» у приміщенні, що є предметом судового спору з містом Львовом. Позиція міста полягає в тому, що право власності на будівлю оформлено незаконно», – написавЛюбомир Зубач.

«Арсен» на території колишнього ринку «Добробут» звели незаконно та без дозволів під виглядом ремонту торгового центру, який там був лише за документами.

Заступник міського голови Львова наголошує, що це фактично недобуд так званого п’ятизіркового готелю, над яким свого часу дали дозвіл на облаштування тимчасового ринку. Натомість реєстраторка оформила право власності на 5211 м2 нежитлового приміщення. Ця реєстраторка вже отримала підозру від правоохоронних органів у межах розслідування кримінальної справи. Минулого тижня підозру отримала реєстраторка, що незаконно оформила право постійного користування земельною ділянкою під колишнім ринком «Добробут».

«Оскільки «Арсени» працюватимуть лише до 31 травня цього року, ймовірно, «Галінвест» шукатиме інших орендарів. Своєю чергою, місто наголошує: вважаємо цю всю історію ганебною і такою, що виходить далеко за межі закону, а тому наполегливо закликаємо підприємців – і львівських, і з інших міст – не ставати її частиною», – написав посадовець.

Раніше ZAXID.NET детально описав, як та хто вкрав у львів’ян землю біля Оперного театру. Зараз місто судиться з «Галінвестом», щоб повернути землю і облаштувати на ділянці сквер. Керівником та співзасновником «Галінвесту» є Валерій Холодило, який уже десятки років дотичний до цієї справи.