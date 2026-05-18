На території Почаївської лаври, що на Тернопільщині, невідомий чоловік з ножем напав на жінку. Інцидент трапився у неділю, 17 травня. На місце події викликали правоохоронців та медиків швидкої допомоги.

Інформацію про напад для «Суспільного. Тернопіль» підтвердили у пресслужбі поліції області. За попередньою інформацією, напад скоїв чоловік, який має психічні проблеми. Цей факт перевіряють правоохоронці. У поліції Тернопільщини зазначили, що на жінку напав 30-річний житель Кременецького району.

За попередніми даними, чоловік підійшов до жінки на вулиці та наніс один проникаючий удар ножем у тулуб, після чого втік. Перехожі викликали швидку допомогу та повідомили поліцію. Потерпіла – 43-річна уродженка Рівненщини без постійного місця проживання. Вона отримала важке поранення і за даними лікарів перебуває у важкому стані в реанімації.

Правоохоронці встановили, нападник раніше не був знайомий з 43-річною потерпілою. Що стало причиною вчинку, пояснити не зміг. Відомо, що чоловік перебуває на обліку у психоневрологічному диспансері.



За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Вирішується питання про оголошення нападнику підозри та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.