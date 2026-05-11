Валерія Зіневича затримали в Києві під час отримання хабаря

Депутата Почаївської міської ради Валерія Зіневича визнали винним у зловживанні впливом і вимаганні 10 тис. доларів за зняття з розшуку та допомогу з працевлаштуванням. Його затримали в одному зі столичних кафе під час передачі частини грошей. У суді Валерій Зіневич визнав провинну і погодився сплатити штраф.

Як йдеться у вироку Печерського районного суду м. Києва від 21 квітня, обвинувачений на початку червня 2025 року зустрівся з військовозобов’язаним у Києві та розповів, що в нього є зв’язки в ТЦК та СП. Він пообіцяв чоловіку за винагороду зняти його з розшуку, допомогти оновити військово-облікові дані без його участі, поставити на військовий облік та працевлаштувати на фірму з бронюванням.

Спочатку Валерій Зіневич попросив хабар у 4 тис. доларів, згодом вартість послуги зросла до 5 тис. доларів. Військовозобов’язаний звернувся із заявою до правоохоронців. Загалом, у період з 31 липня 2025 по 10 лютого 2026 року обвинувачений одержав неправомірну вигоду в сумі 10 тис. доларів.

У підготовчому засіданні Валерій Зіневич повністю визнав свою вину та щиро розкаявся. Також він уклав угоду з прокурором і перерахував Збройним Силам України 250 тис. грн. Окрім того, суддя зобов’язав його сплатити штраф у понад 530 тис. грн. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.

За даними Почаївської міськради, Валерій Зіневич входить до постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Обирався він у 2020 році від забороненої тепер партії ОПЗЖ по округу села Комарівка. За освітою – юрист.