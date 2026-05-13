Перед тим, як ділити таблетки навпіл, уточніть у лікаря, чи можна цей препарат ділити

Лікуватися нині не просто дорого, а дуже дорого. І не всі, хто має проблеми зі здоров’ям, ще можуть скористатися програмою «Доступні ліки», за якою лікарські засоби можна отримати безкоштовно чи з частковою доплатою. Якщо людина захворіла, то, як правило, не обходиться одним медпрепаратом, а кількома, за які одним доводиться викласти половину пенсії, іншим – частину зарплати. Тож люди економлять, ділять таблетки навпіл. Скажімо, лікар виписав препарат 30 таблеток з дозуванням 10 мг, який в аптеці коштує понад 500 грн. Цей самий препарат 30 таблеток з дозуванням 20 мг коштує трохи дорожче, але якщо його поділити навпіл, то вистачає на значно довший час. І людина може трохи зекономить.

Утім, не всі знають, що ділити навпіл можна далеко не всі медпрепарати і така економія інколи може призвести до неправильного дозування, зниження ефективності дії ліків і навіть нашкодити організму.

«Ділити можна лише ті таблетки, які мають спеціальну поділку (рисочку), яка означає, що при розділенні у кожній частинці буде рівномірний поділ активної речовини. Коли такої поділки нема, ділити таблетки не можна, бо тоді активна речовина може бути розподілена нерівномірно: в одній частині її може бути більше, в іншій – менше», – каже ревматологиня-імунологиня Університетської лікарні ЛНМУ Тетяна Головач.

Є таблетки, вкриті спеціальною захисною оболонкою, яка захищає шлунок від агресивної дії ліків. Якщо цілісність цієї оболонки пошкодити, каже лікарка, зруйнується захист і можна пошкодити шлунок.

У жодному разі не можна ділити препарати пролонгованої дії, скажімо, Retard (Ретард), Long (Лонг), SR тощо, бо вони при поділі віддають всю дозу одразу, що може призвести до передозування. Не підлягають поділу і лікарські засоби у капсулах.

«Найкращий варіант, обговорити питання поділу тих чи інших таблеток з лікуючим лікарем. І тоді можна уникнути негативного впливу неправильного поділу ліків на здоров’я», – радить Тетяна Головач.