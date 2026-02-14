Депутата затримали під час отримання хабаря

У Києві затримали депутата Почаївської міської ради на Тернопільщині, який допоміг за 10 тис. доларів хабаря зняти з розшуку киянина. Посадовець також обіцяв працевлаштувати його заради бронювання, повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури у суботу, 14 лютого.

За даними слідства, депутат Почаївської міськради, який постійно жив у Києві, пропонував послуги зі зняття військовозобовʼязаних з розшуку. Крім того, він пропонував чоловікам працевлаштувати їх на державні підприємства, щоб отримати бронювання від мобілізації. Імені депутата у пресслужбі прокуратури не уточнили.

«За таку допомогу чоловік, який постійно мешкав у столиці, брав від 4 до 10 тис. доларів. Зокрема, своєму знайомому, який перебував у розшуку, депутат обіцяв оновити військово-облікові документи в одному зі столичних РТЦК без його присутності, допоміг зі зняттям з розшуку, а згодом обіцяв допомогу у працевлаштуванні до структурного підрозділу одного з міністерств з подальшим бронюванням», – повідомили у пресслужбі прокуратури.

Підозрюваний депутат отримав за свої послуги 77 тис. грн на картку. Під час одержання 10 тис. доларів від киянина його затримали правоохоронці.

Депутату Почаївської міськради повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. У пресслужбі прокуратури повідомили, що підозрюваному вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 506 тис. грн.