Лікарка з Хмельницького отримала 34 тис. грн штрафу за продаж фіктивних довідок
Валентина Закревська підробила медичні висновки двом ухилянтам
Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок ревматологині обласної лікарні Валентині Закревській за продаж фіктивних медичних довідок. За підроблення документів і несанкціоноване внесення змін до електронної системи охорони здоров’я їй призначили 34 тис. грн штрафу.
Як йдеться у вироку від 6 лютого, у січні 2025 року до посередниці лікарки звернувся 26-річний чоловік, який хотів оформити документи для відстрочки від мобілізації. За «розвʼязання питання» він передав 18 500 грн, з яких 2 тис. грн призначалися обвинуваченій.
6 лютого 2025 року чоловік разом із посередницею прийшов до кабінету ревматологині Хмельницької обласної лікарні. Попри відсутність скарг і реальних захворювань, лікарка внесла до медичних документів неправдивий діагноз – подагру з ураженням суглобів. Після цього вона видала відповідний консультативний висновок. Окрім паперових документів, обвинувачена внесла фіктивні дані до електронної медичної системи, підключеної до центральної бази eHealth.
У травні 2025 року за аналогічною схемою лікарка оформила фіктивний діагноз ще одному військовозобов’язаному. Через посередницю вона отримала 1,5 тис. грн і внесла неправдиву інформацію до медичної картки пацієнта як у паперовій формі, так і в електронній системі.
Суддя Олександр Дзюбак визнав Валентину Закревську винною за ч. 1 ст. 362 (несанкціоновані зміни інформації в автоматизованих системах), ч. 3 ст. 354 (одержання неправомірної вигоди працівником установи) та ч. 2 ст. 358 КК України (підроблення офіційних документів) і призначив їй 34 тис. грн штрафу.
Окрім цього, з лікарки стягнуть понад 7,1 тис. грн витрат за проведення експертиз. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.