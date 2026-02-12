Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок ревматологині обласної лікарні Валентині Закревській за продаж фіктивних медичних довідок. За підроблення документів і несанкціоноване внесення змін до електронної системи охорони здоров’я їй призначили 34 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 6 лютого, у січні 2025 року до посередниці лікарки звернувся 26-річний чоловік, який хотів оформити документи для відстрочки від мобілізації. За «розвʼязання питання» він передав 18 500 грн, з яких 2 тис. грн призначалися обвинуваченій.

6 лютого 2025 року чоловік разом із посередницею прийшов до кабінету ревматологині Хмельницької обласної лікарні. Попри відсутність скарг і реальних захворювань, лікарка внесла до медичних документів неправдивий діагноз – подагру з ураженням суглобів. Після цього вона видала відповідний консультативний висновок. Окрім паперових документів, обвинувачена внесла фіктивні дані до електронної медичної системи, підключеної до центральної бази eHealth.

У травні 2025 року за аналогічною схемою лікарка оформила фіктивний діагноз ще одному військовозобов’язаному. Через посередницю вона отримала 1,5 тис. грн і внесла неправдиву інформацію до медичної картки пацієнта як у паперовій формі, так і в електронній системі.

Суддя Олександр Дзюбак визнав Валентину Закревську винною за ч. 1 ст. 362 (несанкціоновані зміни інформації в автоматизованих системах), ч. 3 ст. 354 (одержання неправомірної вигоди працівником установи) та ч. 2 ст. 358 КК України (підроблення офіційних документів) і призначив їй 34 тис. грн штрафу.

Окрім цього, з лікарки стягнуть понад 7,1 тис. грн витрат за проведення експертиз. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.