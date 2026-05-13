В Офісі президента відповіли журналістам на запитання, чи знав Зеленський про контакт Єрмака з ворожкою

Радник президента Дмитро Литвин відповів журналістам, чи Володимир Зеленський був поінформований про консультації колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака з ворожкою. Раніше під час засідання в суді прокурори заявили, що Єрмак радився з ворожкою, підписаною як «Вероніка Феншуй Офіс» щодо призначень.

«Жодного езотерика, нумеролога, феншуїста чи феншуїстки в Офісі за увесь час не бачив. Езотерикою, нумерологією, феншуєм і так далі в Офісі не займаються», – заявив Литвин у коментарі журналістам.

Прямої відповіді на запитання, чи знав Зеленський про консультації Єрмака, Дмитро Литвин не дав.

Нагадаємо, 11 травня Андрію Єрмаку повідомили про підозру в легалізації 460 млн грн на будівництві котеджного містечка «Династія». Правоохоронці встановили, що організоване бізнесменом Тимуром Міндічем злочинне угруповання ще у 2020 році залучило колишнього голову ОП Андрія Єрмака для легалізації грошей через будівництво чотирьох резиденцій. Відмивання коштів, за даними слідства, відбувалося в період з 2021 по 2025 роки. Підозру Андрію Єрмаку оголосили 11 травня.

13 травня прокурорка САП у суді заявила, що Андрій Єрмак міг впливати на кадрові призначення у владі та обговорював кандидатури на посади з «Веронікою Феншуй Офіс». Під час засідання 13 травня прокурорка САП озвучила фрагменти його листування з ворожкою.

Журналісти «Схем» ідентифікували жінку – ворожкою виявилася 51-річна киянка Вероніка Анікевич, яка також використовує прізвище Даниленко. Вона називає себе авторкою телеграм-каналу «Лунные часы». У соцмережах вона поширювала конспірологічні теорії щодо журналістів та антикорупційних органів. Батько Анікевич має громадянство Росії раніше очолював районний осередок «Опозиційного блоку» в окупованому Генічеську.