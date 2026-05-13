МЗС Угорщини викликало посла через дронову атаку на Ужгород та Сваляву

Угорщина вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії до України викликала російського посла через атаку 13 травня на Закарпатську область. Про це стало відомо під час першої пресконференції нового угорського уряду на чолі з Петером Мадяром, передає HVG.hu.

Під час засідання премʼєр-міністр Угорщини Мадяр повідомив, що новопризначена голова МЗС країни Аніта Орбан звʼязалася з генеральним консулом в Ужгороді щодо російської атаки 13 травня на місто та регіон. Політик також заявив, що через обстріл до міністерства закордонних справ викликали російського посла.

«Уряд Угорщини рішуче засуджує напад Росії на Закарпаття», – наголосив Петер Мадяр.

На посла Росії очікують об 11:00 14 травня.

На своїй сторінці у фейсбуці Аніта Орбан опублікувала відеозвернення, в якому засудила масовану російську атаку на Україну та наголосила, що в атаці винна Росія. Вона повідомила, що Угорщині відомо про пʼять влучань БпЛА в об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури біля Сваляви та в Ужгороді.

Зазначимо, попередній очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто жодного разу не викликав посла Росії після атак на Закарпаття. За це його неодноразово критикували.

Нагадаємо, вдень 13 травня росіяни скерували на захід України понад 150 ударних дронів. Так, під атаку вперше з початку повномасштабної війни потрапив Ужгород, там зафіксували руйнування. В Івано-Франківську та на Рівненщині дрони влучили у житлові будинки, є загиблі та постраждалі. Також вибухи лунали на Львівщині та Волині.