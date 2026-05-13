Житель Чернівців та його дружина отримали судовий вирок за те, що на сервісі чат-рулетка під час спілкування з незнайомцем виправдовували російську агресію, прославляли військових РФ, а також співали пісню «333», яка закликає вбивати українських військових. У суді обвинувачені Володимир Гаврильців та Марина Гречанюк визнали провину і розкаялися.

Жителів Чернівців з сепаратистськими нахилами викрив українець, який на чат-рулетці представився військовослужбовцем РФ. Перша розмова з обвинуваченим відбулася 27 жовтня 2024 року. Про це йдеться у вироку Садгірського районного суду Чернівців від 20 квітня. Володимир Гаврильців розповів про своє позитивне ставлення до збройної агресії РФ проти України.

Під час розмови він також зазначив, що прагне окупації України Росією. «Я из хохляндии, но я за вас! И нам нужна помощь! Приезжайте уже наконец, устали ждать! Вот песня вам «333», уважаемый человек! Я могу и советскую сыграть, но сейчас будет наша!», – розповідав обвинувачений. Чернівчанин додав, що вже кілька років намагається уникнути мобілізації, закликав до смерті капіталізму, показував плакати з «ДНР» і «Новоросії».

«У висловлюваннях, оцінках та судженнях обвинуваченого вбачається зміст, який спрямований на виправдовування збройної агресії РФ проти України, позитивну оцінку та підтримку країни-агресора, він акцентує увагу на позитивних очікуваннях від її приходу на територію України, віру в благородність її намірів і дій, солідарність з державою-агресором, беззаперечне визнання її своєю ворожнечі та ненависті», – йдеться у вироку суду.

Обвинувачену Марину Гречанюк засудили за те, що вона допомагала чоловіку виконувати пісню проти українських військових і висловлювала прихильність до РФ.

Під час суду обвинувачений визнав вину. Сказав, що йому соромно перед родичами та всіма українцями.

Суд визнав винними обох чернівчан. Володимиру Гаврильцеву призначив 1,5 року позбавлення волі, а його дружина отримала іспитовий термін на один рік. Вони також мають заплатити понад 20 тис. грн на користь держави за проведення судових експертиз. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.