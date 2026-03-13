На Тернопільщині правоохоронці виявили 20-річного колаборанта, який виправдовував російську агресію. Чоловік переконував в соціальних мережах, що Росія була змушена почати наступ у 2014 році. Тепер жителю Чортківського району загрожує до восьми років ув’язнення.

Правоохоронці під час розслідування встановили, що 20-річний чоловік створив особисту сторінку у тіктоці лише для того, щоб пропагувати загарбницьку політику російського агресора. Він поширював короткі відео, в яких заперечував агресію Росії проти України, розпочату ще у 2014 році, повідомили в прокуратурі Тернопільщини у п’ятницю, 13 березня. Далі житель Чортківщини почав проводити прямі трансляції та агітувати за Росію.

Один з багатьох фактів, які встановили правоохоронці, – це пряма трансляція з Варшави. 20-річний чоловік перебував у польській столиці у вересні 2025 року. Під час прямого ефіру він висловлював прихильність державі-агресору та підтримував ідеї російської пропаганди, також він вмикав гімн Російської Федерації. Перегляд був доступний будь-кому із близько 20 тис. його підписників.

Після того як чоловік повернувся в Україну, правоохоронці оголосили йому підозру за ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації). Прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду. Мешканцю Чортківського району загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до восьми років.