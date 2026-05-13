Віталій Шабунін у залі суду 13 травня

У середу, 13 травня, Дніпровський районний суд Києва ухвалив вирок щодо голови «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна – його визнали винним у справі про побиття проросійського блогера Всеволода Філімоненка у червні 2017 року. Захист Шабуніна заявив, що готує апеляцію. Про рішення суду повідомив журналіст Юрій Ніколов.

Суд визнав Шабуніна винним за ч. 2 ст. 345 ККУ (насильство щодо журналіста та заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості). Рішення ухвалила суддя Олена Козачук. Суд також зобов’язав Шабуніна компенсувати близько 4000 грн компенсувати витрати на експертизи.

Водночас Віталія Шабуніна звільнили від покарання через давність справи. За словами його адвокатки Олени Щербан у коментарі Zmina, рішення може мати тільки репутаційні наслідки.

«Фактично покарання не призначене через те, що у справі збіг строк давності. Свого часу суд пропонував нам ініціювати закриття цієї справи через збіг строку давності, але ми відмовилися, тому що ми дійсно очікували, що ситуація буде вирішена справедливо», – повідомила Щербан.

Що відомо про справу

У серпні 2017 року Шабуніну повідомили про підозру у завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості проросійському блогеру Всеволоду Філімоненку, який зупинив його під час візиту до Дніпровського військкомату Києва. Шабунін тоді заявив, що вдарив блогера по обличчю, тому що той образив його колегу по ЦПК Олександру Устинову.

Згодом справу перекваліфікували на статтю про насильство щодо журналіста, що викликало обурення у медійній та правозахисній спільнотах. Зокрема, активісти розкритикували владу за відсутність належних розслідувань про реальні напади на журналістів, але використовує статті Кримінального кодексу для переслідування критиків влади.

Сторона захисту Шабуніна повідомила, що жодні з документів, представлених в суді, не доводять журналістську діяльність Філімоненка. Крім того, у ЦПК с наголошували, що Філімоненко веде проросійську діяльність, і визнання його журналістом стане ганьбою.

«“Журналіст" Філімонєнко звалив за кордон і звідти обливає помиями Україну і ЗСУ, знявся в пропагандистському фільмі російського “Первого канала” під назвою “Зеленський і його бойові наркомани”. За це Зеленський наклав на Філімоненка санкції як на “проросійського блогера”. Але це не зупинило слідчих Татарова і прокурорів Кравченка – вони довели справу до вироку в ***ть побитті о***еть журналіста», – написав Ніколов.

У вересні 2025 року РНБО запровадила проти Філімоненка санкції через поширення проросійської пропаганди, заблокувала його ютуб-канал та інші акаунти блогера. За даними ЦПК, з 2019 року Філімоненко перебуває за кордоном та не приходив на засідання суду роками.