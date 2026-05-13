Стан ікони до реставрації. Відновлену покажуть на виставці 15 травня

Фахівці львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України відновили цінну реліквію – ікону «Богородиця Одигітрія» з Дорогобужа, яка датується XIII століттям. Її експонують 15 травня у львівському Палаці Потоцьких. Дорогобузьку Богородицю можна буде оглянути впродовж місяця.

Як розповіли реставратори, ікона походить із церкви Успіння Богородиці в давньому Дорогобужі на Волині, яке колись було центром удільного князівства. Її віднайшли на початку 1980-х років і передали до Рівненського обласного краєзнавчого музею.

«Ікона “Богородиця Одигітрія” є винятковим явищем українського середньовічного мистецтва. Її образна система поєднує риси візантійської традиції з виразними локальними особливостями волинської школи ікономалювання. Глибока емоційність образу Богородиці, монументальність композиції та архаїчна пластика живопису роблять цю пам’ятку однією з найзагадковіших і найцінніших у корпусі давньоукраїнського сакрального мистецтва», – розповіли на сайті реставраційного центру.

Церква в Дрогобужі, де раніше зберігалась ікона (фото з Вікіпедії)

Вперше образ масштабно відновили в 1980-х. Тоді пам’ятку ввели до наукового обігу як винятковий твір давньоукраїнського малярства та одну з найдавніших збережених українських ікон. Зображення Богородиці було наклеєне на нову дошку, автентичне тло і зображення архангелів по кутах були втрачені.

У 2024–2025 роках фахівці Львівської філії ННДРЦУ займалися консервацією та реставрацією, стабілізували технічний стан ікони, усунули негативні наслідки тривалого експонування. Дослідження дозволили глибше вивчити технологію пам’ятки, особливості її живописної структури та автентичні художні характеристики.

На виставці, яку 15 травня відкриють у львівському Палаці Потоцьких, відвідувачі зможуть побачити відреставровану пам’ятку зблизька, а також ознайомитися з процесом її дослідження, консервації та реставрації. Після завершення виставки ікону повернуть до Рівненського обласного краєзнавчого музею.

Давньоруське волинське місто Дорогобуж вперше згадується у літописі у 1084 році. Тоді він належав князю Давидові Ігоревичу. Після його смерті Дорогобузьку волость перейняв володимирський князь Ярослав Святополчич, потім – великі київські князі. За припущенням дослідників, Успенську церкву в Дорогобужі заснували в ХІІ ст.