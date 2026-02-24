Ікона «Мати Божа Одигітрія» XIX ст. з колекції заповідника «Переяслав»

Фахівці Ukrainian Heritage Monitoring Lab (НеМо) оцифрували ікону XIX століття «Мати Божа Одигітрія». Вона походить із наддніпрянського села Комарівка, яке затопили під час створення Канівського водосховища. На сторінці НеМо розповіли її історію.

Сьогодні цей образ зберігається у Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав». Колись він належав жительці села Марфі Симониш. Нині Комарівки не існує, її територія під водою.

Ікону написав у XIX столітті місцевий художник Макар Трястовський. Робота виконана олійними фарбами на дереві. Це не церковна реліквія, радше – домашній образ, такі висіли у селянській хаті, були свідками щоденних молитов, радості і втрат.

Деталі ікони (фото НеМо)

У НеМо наголошують: культурна спадщина складається не лише з унікальних шедеврів. Вона живе у звичайних речах, які були частиною повсякдення.

«Колекції великих музейних інституцій часто асоціюються із експонатами, які мають префікс “най”: найдавніші, найбільші, найвідоміші – предмети, повʼязані з особистостями чи місцями визначними для усієї країни. Однак спадщина, яку ми прагнемо зробити включеною в щоденне життя українців, не існує без побуту та цінностей реального суспільства різних епох. Те, що нині для нас неймовірна знахідка, колись могло належати звичайним селянам/містянам і бути рутинною річчю», – наголошують у НеМо.

В іконописній колекції НІЕЗ «Переяслав» поруч із мистецькими раритетами зберігаються й домашні образи, створені локальними майстрами. Оцифрування таких предметів – ще й спосіб зберегти те, що вже одного разу було втрачено разом із затопленими селами. Команда НеМо оцифровує музейні колекції за підтримки міжнародних грантових проєктів.

Канівське водосховище створили на Дніпрі протягом 1974–1976 років. Для цього затопили близько 20 сіл. А їхніх мешканців насильно виселили і знищили їхнє майно. Під воду пішли кладовища, церкви, хати і городи селян. Село Комарівка існувало ще з часів Гетьманщини. Тоді там проживали козаки Другої Переяславської сотні Війська Запорозького. У квітні 1972 року виконком Київської обласної ради виключив Комарівку з облікових даних «у зв’язку з переселенням жителів». Історичну територію залили водою, а жителів переселили у сусіднє село і в Черкаську область. Ікона «Мати Божа Одигітрія» – один із небагатьох матеріальних свідків життя села. Тепер вона житиме ще й у цифровому форматі.