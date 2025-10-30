Реліквію вберегли завдяки тому, що вона перебувала на реставрації у Києві

У національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» експонують плащаницю початку XVIII століття з Маріуполя. На момент повномасштабного вторгнення її реставрували у Києві, завдяки чому святиня збереглася. У науково-дослідному реставраційному центрі розповіли її історію та показали фото після відновлення.

Перші згадки про плащаницю датуються 1706 роком. Вона сягає періоду Кримського ханства і життя греків у Приазов’ї. Час її створення визначили за підписом з вказаним роком внеску, донаторів та церкви.

Як зʼясували дослідники в давніх описах, ця плащаниця від кінця XVIII століття зберігалась у церкві Святої рівноапостольної Марії Магдалини у Маріуполі. На початку 1930-х років храм зруйнували за наказом більшовиків. Після того плащаницю зберігали у фондах краєзнавчого музею.

Відновлена плащаниця

Перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну плащаниця перебувала на реставрації в Києві, завдяки чому була збережена. Нині ця пам’ятка сакрального мистецтва зберігається у фондах Національного науково-дослідного реставраційного центру України.

На плащаниці зображена сцена «Покладання до гробу». Біля тіла Христа припадає Богородиця, Іван Богослов, таємні учні Христа – Йосип Аримафейський та Никодим, а також жінки-мироносиці. Ліворуч і праворуч зображені два ангели. Над Христом є ківорій у вигляді купола, який підтримують дві колони.

Зображення ангелів до та після реставрації

«До початку робіт стан збереження плащаниці був незадовільним: загальні та локальні забруднення, численні плями від воску, деформації, розриви й утрати тканини основи та підкладки, а також висипання ниток вишивки. У процесі реставрації видалено плями воску та загальні забруднення, виправлено деформації тканини й ниток китиць, дубльовано місця розривів і втрат атласу, парчі та підкладки, закріплено нитки вишивки та відновлено напис. Техніка виконання цього сакрального предмета з шовку, сухозлотиці, парчі, перлів, тасьми та леліток свідчить про високий рівень художнього оздоблення та майстерність творців», – розповіли реставраторки Марія Бухаріна та Ірина Єлісєєва.

Шкіряна вкладка з написом грецькою мовою

Разом з плащаницею збереглася шкіряна вкладка із написом грецькою мовою, датована тим самим часом. Імовірно, обидва предмети привезли до Маріуполя греки-християни під час їхнього переселення з Криму у XVIII столітті.

Нагадаємо, після окупації Маріуполя та інших міст сходу і півдня України найбільші цінності з місцевих музеїв вивезли в Росію.

Фото – Національного науково-дослідного реставраційного центру України