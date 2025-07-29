У Дніпрі презентували ікону, написану на сушеній рибі. Дніпровські майстри відтворили стародавній вид іконопису – так званий «чумацький», повідомляє Dnipro.Press. Зображення святих і біблійні сцени малювали на сушеній рибі, переважно камбалі.

У середині XIX ст. на Київщині налічувалося близько 17500 чумаків. Вони їздили возами до Криму по сіль, а подорожні ікони чіпляли на вози, як зараз водії розміщають на панелі чи дзеркалі автівок образочки чи вервички. Такі ікони у далекій і часто небезпечній дорозі були оберегами, а після щасливого повернення чумаки дарували їх храмам. Деякі з них були двосторонніми: наприклад, з однієї сторони міг бути зображений Ісус Христос, з іншої – Богородиця.

Сучасні зразки чумацьких ікон на рибі

Як розповідає музей історії Києва, чумацькі ікони на рибі можна порівняти з похідними військовими іконами, які воїни брали з собою ще в часи середньовіччя. Практика зображення релігійних сюжетів на рибі була поширена й за кордоном: в Єрусалимі святих зображали на черепах риби. А в деяких країнах їх малювали на хребцях кита, адже, за біблійною легендою, кит проковтнув Йону. Як матеріал для створення ікон чумаки обрали рибу, бо вона була пов’язана з їхнім способом життя: після солі риба була другим товаром за значимістю. Крім того, риба є християнським символом.

На початку ХХ століття було відомо про шість вцілілих ікон на рибі, п’ять з яких написані на камбалі, одна – на голові сома. Донині збереглися три з них і лише одна в Україні – та ексклюзивна, написана на голові сома. Дві чумацькі ікони на камбалі у 1906 році вивезли до етнографічного музею у Санкт-Петербург.

Наддніпрянські ікони на камбалі, зберігаються у Санкт-Петербурзі (фото Сергія Максимишина)

«Цікаво, що усі відомі місця виявлення ікон на рибі розташовані на відстані близько 100 км від Києва. Імовірно, традиція виготовлення таких чумацьких ікон була притаманна саме для Київщини, а створені тут ікони супроводжували чумаків до Криму та повертались із ними назад», – пояснюють в музеї історії міста. Ще одним регіоном поширення такого мистецтва було Приазовʼя.

В Україні зберігся лише один автентичний зразок таких чумацьких ікон – «Хрещення Господнє» XIX ст. Її написали на висушеній голові сома. Реліквію зберігають у фондах заповідника «Києво-Печерська лавра».

Єдина автентична ікона на рибі «Хрещення Господнє», що зберігається в Україні (фото з Вікіпедії)

Дослідженням чумацької ікони займається науковець заповідника «Хортиця» Андрій Лопушинський. А сучасні митці потрохи відроджують цю традицію. Зокрема, херсонська художниця Оксана Оснач, яка першу виставку чумацьких ікон відкрила в Херсоні 2021 року.