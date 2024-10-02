Перші три ікони створили для бригад ЗСУ

При Києво-Печерській лаврі віддавна існувала іконописна школа, від княжих часів і до виникнення Академії мистецтв вона була центром іконопису. Її майстри створювали образи не лише для церков, але й для захисників – княжих дружинників і козаків, які брали їх з собою в походи. Зараз у заповіднику вирішили відродити цю традицію. Перші ікони створили для трьох бригад ЗСУ з відповідною символікою та геральдикою.

Проєкт презентували 1 жовтня у День захисників України, повідомили у міністерстві культури. За словами гендиректора заповідника «Києво-Печерська лавра» Максима Остапенка, військова ікона завжди була символом захисту та духовної підтримки воїнів. Існували так звані похідні ікони. У руські часи вони могли бути навіть кам’яними. Таку нещодавно вилучили на нелегальному аукціоні артефактів. Козаки ж особливо шанували ікону Покрови, до якої молилися перед битвами. Для них писали ікони «козацької Покрови».

Як відомо, перша іконописна майстерня при лаврі з’явилася ще в XI ст. Однак фахова школа виникла наприкінці XVII ст. Ченці навчали юнаків, які згодом ставали відомими малярами та іконописцями, фахівцями з мозаїки та оздоблення церков. Відродження лаврської іконописної школи відновить давнє ремесло барокового іконопису, яке поєднувало українські та європейські традиції, творячи унікальний стиль козацького бароко.

А століття тому, 1924 року, в Києво-Печерській лаврі розпочалася історія реставраційної справи. Тоді при лаврському музеї культів і побуту організували першу у Києві і довгий час єдину фахову майстерню з реставрації музейних предметів, повідомили у заповіднику.

Перші ікони створили для військових 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади, 96-ї зенітно-ракетної Київської бригади та Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Ікони писали впродовж кілької місяців художники-іконописці Лілія Бельська та Юрій Гузенко. Вони відтворили автентичні техніки лаврського іконопису XVIII століття, поєднавши національні та сакральні символи. Образи містять геральдику військових частин, а також на них зображені покровителі воїнів, зокрема Архистратиг Михаїл. Окрім великих бригадних ікон, військові отримають мініатюрні персональні ікони.

Нагадаємо, у 2022 році ПЦУ прославила гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного у лику святих і проголосила покровителем українського війська.